新聞女王｜高海寧憑拼搏狠角成功人屋　搶疆報死訊獲封野心美女

無綫台慶劇《新聞女王》,昨(1日)晚焦點落在詩晴Cathy(高海寧飾)及曉薇(何依婷飾)。Man姐(佘詩曼飾)、佐治(馬國明飾)及飛爺(鄧智堅飾)同時收到富商鄭松柏離世消息,三方循律師、家庭醫生及茶客等不同方向追尋線索,縱有九成把握鄭伯死訊屬實,有人卻因不想負上錯誤報道的嚴重後果玩「推波」;進擊的Cathy於危急關頭「搶疆自薦」。



許詩晴搶疆報死訊呢幕,啲對白真係勁有型勁搶。

詩晴今次流嘅係真眼淚,而唔係靠眼藥水。

「冇人敢報等我嚟吖!萬一touchwood報錯咪賴落我度咯,I have nothing to lose。我宗旨好簡單,the show must go on。我報,萬一報錯,對公司嘅損失先至係最細。」由於甚有guts,贏得一致好評,高Ling因而獲封「野心美女」:「不在意別人怎麼說,內心強大堅定!」、「好喜歡壞女人,就喜歡這種有野心的」、「實在太酷了,把野心和欲望寫在面上的女人!高海寧演的也太好,眼神高傲、挑釁、將野心表現得淋漓盡致」。

呢個勝利笑容係咪得戚先。

許詩晴被指又危險又迷人。

激到曉薇紮紮跳。

對於角色贏好評,高Ling謙虛歸功編審:「佢哋寫咗呢個好有血有肉,令人覺得壞得嚟好真誠嘅角色。好感恩好多網民都好欣賞詩晴,話佢又危險又迷人。」高Ling坦言自己也被詩晴吸引:「佢好孝順,你哋慢慢就會睇到,佢不擇手段坐主播位亦係有原因。佢表面上雖然好識得利用自己外在條件,例如拉拉鏈、送底褲,但佢有分寸之餘亦好有實力,就算要去應酬,佢朝早都係好早返office準備晨早新聞,呢個女仔係一心一意搞事業。」談到早前與曉薇VS的反枱戲引發熱話,高Ling透露於拍攝現場有被依婷感動:「我有戥佢慘,因為佢喊得好悽涼,佢喊戲做得好,而且喊極都有,我覺得佢呢方面好叻。」

曉薇做手腳報仇,搞到詩晴喺主播枱上出醜,嗰一吓,高Ling真係演繹到嗰種慌亂。

曉薇尋晚揭發咗佐治背住自己見家妍。

胸肌+麒麟臂勁搶焦 為拍《新聞女王》勁減25磅

林正峰做咗「找數真漢子」。

在劇中飾演隸屬「佐治黨」的王偉、與高Ling及馬明在後續劇情有不少對手戲的林正峰,自劇集播出後在內地人氣急升,其中一條抖音短視頻突破100萬點擊。另早前林正峰在小紅書上載個人照,引來網民搞笑提議他「左滑露胸肌」,林正峰留言回應:「真的要看?」結果引發一場騷動,成功吸獲逾1.6萬likes之餘,林正峰的回覆留言也有近5,000 likes。林正峰最終果然兌現承諾上載白tee健身照及白雪雪爆肌照。

估唔到林正峰平時望落好似瘦瘦削削咁,依家經過苦練後變咗咁大隻。

林正峰其中一條抖音短視頻仲衝破咗100萬點擊佳績,佢之前都有喺ig story分享喜訊呀!

想不到平時予人感覺瘦削的林正峰,脫去白tee後相當健碩,無論胸肌及麒麟臂均相當驚人,林正峰留言:「你們居然來真的,好吧,我已經盡力了,你們想看的話就向左滑吧,正面就放過我吧,很害羞+醜樣,免得傷害你們眼睛」,引來網民驚嘆:「電視劇裏天天西裝,沒想到身材這麼好」。另亦有不少內地網民buy林正峰斯文眼鏡主播Look,留言讚:「好帥」、「好有主播嘅感覺」、「超驚艷」、「很有辨識度」。林正峰事後受訪時坦言爆肌之路是由接拍《新聞女王》開始:「嗰陣為咗套劇努力健身同埋戒口,幾個月減咗25磅,希望上鏡可以好睇啲,想畀人一種有別於過往嘅感覺。」