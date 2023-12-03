矚目配角｜鄧智堅模仿姜濤後被粉絲留言粗口問候：一定有唔開心

鄧智堅在《新聞女王》入面飾演新聞總監飛爺，劇中的他左右逢源，唯利是圖又懂得擦上司鞋，與現實中的鄧智堅性格差天共地，就連眾所周知，去敲監製房門搏機會，他都不敢，他說：「有聽過話上去敲監製房門，介紹下自己可能多啲機會，但敲完點呢？下一句對白，講乜？我真係唔識，但如果有一個casting，我知點做，因為讀演藝嗰陣就係咁，好實在嘅⋯⋯」

鄧智堅是實幹型演員，加上先天條件不足，在電視打滾不容易「我幾有信心，我應該係全公司最矮嘅男藝人頭三名，第一印象我輸哂⋯⋯所以我成日都話，我哋好似骨場嘅技師，坐喺到等「嗌」，手風差嗰陣真係無乜機會，但當叫到你嘅時候就要做好服務，搏有回頭客。」

2017年鄧智堅加入無綫，捱了五年之後，那個「回頭客」出現了，監製關文深找他演《下流上車族》入面的關世孝，除了令鄧智堅有很多演出機會，亦令他奪得〈最佳男配角〉。

鄧智堅自從《下流上車族》後機會越來越多，他表示要感激，第一個給你機會的人。（胡凱欣攝）

阿媽擔心入行

鄧智堅演藝學院畢業，初時媽媽非常擔心，不希望兒子報讀，更著他快考「貨Van」牌，「佢唔係打壓我，佢係關心我，一技傍身麻，就算我最後攞distinction畢業，佢都係話『完咗心願喇，快考車牌喇』。」反而平時默不作聲的父親知道兒子想讀演藝，他二話不說幫他交學費，「平時佢唔出聲，但知你做緊乜，幫我交學費嗰下，佢係有啲型嘅，十幾年前，一年學費2萬幾，到最後一年要成3萬，絕對唔係容易事，所以攞獎嗰日，我好多謝家人支持。」

鄧智堅因為模仿姜濤引來被粉絲惡意攻擊。

姜濤事件令他明白娛樂圈運作

鄧智堅在舞台劇界成績非常好，當過男主角，亦去過外國表演，但他想去更大舞台發展，2017年加入TVB由低做起，是最辛苦的日子，而在2021年3月尾，他為「超級綜藝 隆重登場」記者會宣傳，他要模仿姜濤，事後他被不少網民攻擊，回想當時，鄧智堅反而覺得自己做得不夠好，他說：「發生喺我身上一定同我有關，唔可以覺得「唔關我事」，一定同我有關，就算唔小心，咁點解咁唔小心？自己唔夠敏銳囉，對呢行唔夠了解，（有冇嬲啲網民？）初時有嘅，『駛唔駛用嗰啲字眼呀？』『關唔關屋企人事先？』，但之後沉澱返會明白社交媒體係情感高速公路，佢哋揼低一句就走，你想同佢解釋，佢都唔需要，已經喺其他地方係咁讚彈讚彈，反而要問自己，我入嚟為乜？為咗演戲囉，咁就將呢樣做好，去重建自己每一日。」

《破毒強人》演冇對白搬貨工人

受到模仿事件打擊還未夠，鄧智堅在無綫踏入第五年，發展反而原地踏步，甚至退步，他入無綫前，曾經對自己承諾，若果五年後依然沒有起色，那就再作打算，結果因為疫情，舞台劇界沒有工作，他的工作只有TVB「疫情關係我做乜都唔覺羞恥，我係仲喺呢一行，仲有演出機會，雖然喺《破毒強人》我演手下ABCDE，演陳豪手下嘅手下，剩係喺鏡頭後搬毒品，但我都會做好，希望有日會俾我講多一兩句對白。」

《下流上車族》全憑一次試鏡機會

《破毒強人》戲份同臨時演員一樣，但想不到同一年他有份拍《下流上車族》演關世考，戲份多最後還奪獎，這個機會從天而降，改變了他的事業，鄧智堅很感激第一個給他機會的人，那是《下流上車族》監製關文深及導演姜振傑，「係佢哋俾機會我去casting《下流上車族》，當日我留咗鬚，因為我個樣太young，我想成熟啲，跟住摷亂個頭，帶埋拖鞋去演，事後監製關文深問我『啲鬚你特登留架？拖鞋你帶嚟？』我話係呀，跟住佢就走咗喇，然後我就入咗組。原來你準備好每一個細節，係有機會俾人睇到。」