「東涌羅浩楷」利愛安帶球嫁男友Xinnan　專心安胎淡減少幕前工作

利愛安前年選港姐時,獲傳媒封「東涌羅浩楷」。(資料圖片)

現年24歲的利愛安(Kirsten)2021年曾參選港姐,她有「東涌羅浩楷」之稱,她雖然在港姐中落選,但亦與TVB簽下三年合約,曾在《愛.回家》中演菲傭姐姐,客串《寵愛Pet Pet》,亦在早前的《你好,我的大夫》中參演。

利愛安(右)除客串《愛回家之開心速遞》外,演出機會不多。(電視截圖)

但她在8月時突然宣布懷孕,已經令不少網民都感到驚訝,之後亦未見她有任何幕前工作,應該是要專心安胎。今日(3 日)她更在社交平台宣布與男友Xinnan已經結婚。她寫下:「Dearest Honey, our marriage marks a special moment in our lives, it’s the start of a new stage in our relationship. I cherish every moment with you, and I hope to grow old with you and make more memories together. I love you from the bottom of my heart. Lots of Love From, Sweetie.」相中可見她已經腹大便便,但可能是懷孕而令皮膚不好,她的鼻子變得又紅又腫,但仍然難掩她開心之情。