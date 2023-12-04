46歲視帝現身大馬任婚宴特別嘉賓獻唱 網民竟最關心呢樣嘢
撰文：崔力生
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現年46歲的陳展鵬除了是香港視帝外，還曾多次在《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》中奪得「最喜愛TVB男主角」，成為「大馬視帝」，所以在當地的人氣非常高。近日，陳展鵬又現身馬來西亞吉隆坡，但他今次不是宣傳劇集，也不是登台，而是到酒店為婚禮擔任特別嘉賓獻唱。
有賓客將陳展鵬演出片段分享到社交平台，從片段中所見，陳展鵬甫出場令全場賓客驚喜萬分，他也非常親民，除了獻唱冧歌《你的名字我的姓氏》，還跟賓客打招呼，期間，賓客紛紛開啟手機燈伴奏和拍片拍照，將全場氣氛推薦高點。陳展鵬祝福一對新人白頭到老，永結同心，這晚有個好的回憶。
有份參與的賓客也不敢相信自己眼前所看到的一切，興奮表示：「今晚在吉隆坡出席朋友的婚禮，竟然看到陳展鵬做特別嘉賓，還出場唱了首《你的名字我的姓氏》，好好聽真人也超級帥。這一次這麼近距離看明星真的太幸福了，嘉賓們也好驚喜，平常在網路上看得多有明星當婚禮嘉賓，想不到自己也有機會碰上太開心了！ ！ ！」
此外，原來陳展鵬此行都有帶同太太單文柔一齊出席，該賓客還大讚單文柔真人好漂亮又友善，「謝謝你們今晚所帶的驚喜，只是可惜沒有機會拍照，但看到你已經覺得很幸福了。」陳展鵬兩公婆去到邊都出雙入對，果然令人恩愛。
不少網民表示羨慕，及讚陳展鵬唱得好，也有人好奇能邀請到視帝陳展鵬的出場費，帖主統一回覆稱：「主人家跟他（陳展鵬）是朋友也是工作多年有來往的夥伴，所以一直問多少錢的我不知道，但人家一定是有人脈和友情特別過來幫忙的，謝謝。」
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