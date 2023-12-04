電視界頂流小生係犯眾憎慣犯　恃寵生驕化妝間踢走同劇演員拖鞋

鄭嘉穎接受訪問時電話響起，睇完電話之後表示「真係唔好意思喎」。

鄭嘉穎早前缺席「鐵馬家族」聚會，日前他出席活動時，被問到有否收到邀請到峇里出席馬國明、湯洛雯婚禮時，他表示結果喺香港的話都可以，但外地就「窄窄哋」因為未必走得開，再問他之後會否與對方食飯，他表示「得架啦，我哋有分數」，隨後有電話聲響起，鄭嘉穎先問身旁嘅曹敏莉「邊個電話響」，其後拎出自己手機，尷尬一笑「真係唔好意思喎」，主持人問係哋馬國明致電，鄭嘉穎即望實對方「佢話叫你唔好再問，叫你夠啦」主持人插咀嘅空間為零，最後鄭嘉穎拍拍對方「多謝關心」似在示意對方好收口，行為被網民怒斥十分小家。

鄭嘉穎、馬國明、唐詩詠、黃嘉樂及林子善因此劇而結緣並組成「鐵馬家族」。

踢走林子善拖鞋

其實鄭嘉穎多年來時不時傳出「犯眾憎」的傳聞，無論係拍檔、緋聞女友都中過招。林子善曾自爆當年拍《鐵馬尋橋》在化妝間橫行霸道，曾經將他的鞋踢走，之後再扮無事睇劇本，林子善曾以「態度極差」形容鄭嘉穎。

鄭嘉穎拍攝《拳王》，有傳得罪全劇組。

洗灝英暗指其某人格衰

鄭嘉穎拍《拳王》時，有傳佢同對手上擂台對打時，對方不但要硬食他的鐵拳，更被他粗口問候，最後要黃浩然做和事佬。。有傳媒向同劇嘅李家鼎查詢時，李家鼎直指鄭嘉穎經常發脾氣，又暗寸公司「寵壞鄭嘉穎」，狠批佢本身冇人緣、冇專業精神，又冇演員道德。而劇中拳術顧問兼演員冼灝英亦指鄭嘉穎「格衰」。

王喜喺《烈火雄心》1和2都勁重戲份，但在《烈火雄心 3》時淪為大配角。（網上圖片）

王喜向來是《烈火雄心》系列的男主角，但他在 09年的《烈火雄心 3》卻被安排昏迷 10集，淪為大配角。當年有指鄭嘉穎怕被王喜搶風頭，於是向樂易玲發功，要求自己的戲份一定要多過王喜。王喜曾在訪問中直認與鄭嘉穎有誤會，並指要同對方指一部80集長劇，才有更多時間互相了解和消除誤會。

戴思聰於2010年因急性冠心病引發併發症終告不治，終年70歲。（VCG）

被戴思聰除名

戴思聰曾經是鄭嘉穎的老師及經理人，但後來兩人因抽佣問題鬧上法庭，戴思聰更因而被標籤為「樂壇吸血鬼」。 戴思聰逝世，喪禮紀念冊內列齊戴思聰徒弟名字，獨欠鄭嘉穎，鄭嘉穎接受傳媒訪問時便一句「而家只有恩、冇仇」來總結多年師徒轇轕。

有傳佘詩曼同鄭嘉穎因《宮心計》而撻著，女方不時被影到夜訪鄭嘉穎。

踢走阿佘落車

鄭嘉穎曾與佘詩曼傳出緋聞，二人外出是發現被記者跟蹤，鄭嘉穎情急之下要阿佘半路落車再截的士走人。