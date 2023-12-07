洪永城望老婆梁諾妍第二胎生女　被問妻子會否考慮停工竟然咁回答

藝人洪永城昨日 （6日） 現身尖沙咀出席《飛常日誌》煞科晚宴，適逢同日是他40歲生日，一眾參演演員在台上為他驚心炮製驚喜，送上生日蛋糕祝賀。洪永城接受《香港01》 大談新劇角色：「今次新劇我就係做一個保安經理，大家就會經常見到負責機場嘅保安出出入入，全部都關佢事，所以大家去到機場一定要畀面佢哋，如果唔係就大鑊！」

洪永城昨日 （6日） 現身尖沙咀出席《飛常日誌》煞科晚宴，一眾參演演員送上蛋糕祝賀他生日。（梁碧玲攝）

洪永城有陰影唔敢得罪保安

講到演出這個角色後的心得，他直言：「學識咗千祈唔可以得罪保安，我細個曾經試過咁樣，就係一過海關嘅時候，又要我除皮帶、除乜嘢，都唔係咁好啦！之後發覺其實佢嘅工作好辛苦，好需要紀律，唔可以有任何差錯，有機會有啲嘢喺禁區嘅時候發生，或者會危害其他嘅乘客，我學懂要尊重佢哋嘅工作，同埋要尊重機場嘅員工。」他繼續指明白保安的重要性，而被問到新劇會否有感情線，他表示：「感情線有少少啦！唔算係好多，而家都唔流行感情線，同高海寧有少少。」

洪永城同高海寧有感情線。（梁碧玲攝）

洪永城尊重老婆梁諾妍一切決定

提到老婆梁諾妍最近上載嬰兒車照片，是否暗指有好消息，他笑說：「有好消息再同大家講！」至於希望生男孩還是女孩，他表示：「如果係第二胎，都係想生女，有女就好似容易湊啲，仔女都開心。」被問到會否希望老婆專注照顧家庭，而暫停幕前工作，他回應：「呢個係佢自己選擇嘅啫！我相信佢自己都有好多工作想去處理，佢都唔會唔做嘢淨係照顧小朋友，佢都想照顧小朋友之餘，去做自己嘅嘢，我相信好多現代嘅女士都用呢個態度！」

洪永城望老婆梁諾妍第二胎生女。（梁碧玲攝）

梁諾妍貼超聲波相承認再次懷孕

洪永城昨日接受完採訪後，相隔半小時他的老婆梁諾妍在社交平台公布超聲波相，承認正懷有第二胎，表示這是送給老公的生日禮物。她更寫上：「唔知道，你上年嘅生日願望係唔係三年抱兩呢？如果係嘅恭喜你，你願望成真啦！決定喺你生日同大家分享呢個喜訊 夠晒meaningful呢 祝你生日快樂，身體健康 健健康康照顧我，照顧Molly同Sirface，同埋Sirface no2，相信你嘅基因真係好強大 超聲波嘅寶寶已經覺得好似你，多謝大家嘅祝福🩷 Sirface no2 ，我哋喺出年4月頭見！」

梁諾妍趁老公生日宣布三年抱兩的喜訊！（Instagram：inez_leong）