無窮之路III｜陳貝兒心痛眼疾兒童潸然淚下　挑戰扎墨公路遇意外

由陳貝兒（Janis）主持的無綫節目《無窮之路III-無垠之疆》（以下簡稱為《無垠之疆》），周四（7日）、五晚（8日）10:30翡翠台播映最後兩集，完成2個月新疆西藏自駕遊。

當地紫外線強勁，貝兒眼都擘唔大。

當地紫外線強勁，貝兒眼都擘唔大。

當地居民排隊睇醫生。

好多人都有眼疾。

今晚播出一集，陳貝兒與攝製隊繼續遊走西藏，分別去到阿里和林芝。位於青藏高原西北部的阿里是世界屋脊之中的屋脊，由於紫外線指數特別強，當地居民很容易生病，有一班來自陝西的醫療團隊在當地進行援助，陳貝兒深入牧區鄉村觀察援助情況。由於當地紫外線太強，導致居民眼疾問題特別嚴重，有人30歲開始便患白內障，更有些小朋友天生眼睛便出現問題，眼見不少襁褓中的嬰兒等着看症，陳貝兒感觸哽咽說：「好多小朋友天生眼睛有事，冇擘大過對眼，睇唔到嘢。」當中有一位未足一歲的小嬰兒，被判斷眼睛萎縮失明時，陳貝兒再也忍不住傷痛潸然淚下。

包括好多小朋友。

包括好多小朋友。

貝兒見到咁多小朋友眼睛出現問題，不禁心痛落淚。

貝兒見到咁多小朋友眼睛出現問題，不禁心痛落淚。

援助醫療團的工作同樣辛苦，因為疫情的關係，很多人兩、三年都沒有回過家鄉，醫療隊隊長郭振軍院長哭說：「去年中秋節時，跟我媽媽視頻的時候，當時我也大哭了一場，因為很虧欠家人，但我覺得阿里的百姓更需要我們，這個地方更能體現我們作為醫護人員的價值。」醫療隊的無私奉獻，令人肅然起敬。

貝兒見到咁多小朋友眼睛出現問題，不禁心痛落淚。

醫療隊隊長郭振軍院長駐守阿里服務民眾。

醫療團隊嘅無私奉獻，令人肅然起敬。

離開阿里，攝製隊出發去到恍如世外桃源的林芝，沿途走訪了世界第一大峽谷-雅魯藏布大峽谷、佛掌沙丘、索松村、布久拉康寺以及有「西藏的瑞士」魯朗林海，陳貝兒還在魯朗林海遇到這次行程的第三條彩虹，非常Lucky！

貝兒喺佛掌沙丘玩滑沙。

貝兒有幸遇到今次旅程第三條彩虹。

貝兒有幸遇到今次旅程第三條彩虹。

貝兒有幸遇到今次旅程第三條彩虹。

至於明晚（8日）播出的最後一集，陳貝兒與攝製隊出發去到本次行程的最後一站墨脫。「入藏艱難，進入墨脫更加是生命的一場賭博」，從前要進入墨脫需要徒步五天，穿越暗藏大量毒蛇、毒蟲的森林，再要攀過一座海拔4,000米的雪山才能進入墨脫，政府為了幫助墨脫居民走出大山，決定建築一條扎墨公路，惟通路的地段位於喜馬拉雅斷裂帶，塌方、泥石流、地震等等的天災數之不盡，工程難度可謂世界級，最終耗時60年、耗資20多億工程費才完成。

貝兒挑戰全國最難建築嘅扎墨公路。

貝兒挑戰全國最難建築嘅扎墨公路。

貝兒期間遇到小意外，要兜路涉水而行！

貝兒期間遇到小意外，要兜路涉水而行！

陳貝兒駕車駛入全國最難建築的扎墨公路，期間遇到小意外，其中有條橋無故被大石擋着，令到陳貝兒要兜路涉水而行，相當驚險，難怪陳貝兒大嘆：「呢條路起嗰時已經好困難，揸呢條路一樣唔容易，真係要打醒十二分精神！」

墨脫比以前發達咗唔少。

貝兒拜訪做過背夫嘅村民。

貝兒走訪當地民宿。

體驗門巴族生活兼大歎門巴農家菜，貝兒食到舔舔脷。

體驗門巴族生活兼大歎門巴農家菜，貝兒食到舔舔脷。

穿過117公里的扎墨公路後，終於去到目的地墨脫，陳貝兒走入藏於山中的格林村和背崩鄉，體驗少數民族門巴族的生活兼大歎門巴農家菜，陳貝兒對當地名菜石鍋雞情有獨鍾，好味的秘方原來是歷史悠久的脫墨石鍋！行程尾聲，經歷了2個月新疆、西藏自駕遊，走了14,019公里的車程，陳貝兒還將會分享今次《無窮之路III-無垠之疆》，整個旅程的心路歷程。

經歷完2個月新疆、西藏自駕遊，行咗14,019公里嘅車程，貝兒有好深感受。

經歷完2個月新疆、西藏自駕遊，行咗14,019公里嘅車程，貝兒有好深感受。

經歷完2個月新疆、西藏自駕遊，行咗14,019公里嘅車程，貝兒有好深感受。