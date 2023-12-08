新聞女王｜佘詩曼「佛系」爭視后　非親生女成數低：冇咪冇囉

佘詩曼今日 （7日） 出席TVB劇集《新聞女王》慶功宴。佘詩曼接受《香港01》訪問時，對於《新聞女王》收視高企的消息相當興奮，佘詩曼說：「我頭先啱啱聽到你哋講話有27點，聽到呢個消息真係好開心，好多謝大家支持！同時對我嚟講係好好嘅成績表！」她繼續指相當期望收視繼續升高！



佘詩曼在《新聞女王》劇中飾演女主角「Man姐」。（《新聞女王》劇照）

提到許多網民大讚竟然肯大方回應粉絲貼文，並且透露真實年齡，她笑說：「係呀！我更正返佢，又冇乜嘢嘅，Google上網都會搵到啦！講大話都冇用，嗰刻又想話俾佢哋聽，佢錯咗！」網民指漂亮度不會輸給高海寧，她大方回應：「點會贏到佢啊！後生過我咁多。」至於網民大讚狀態極佳，她說：「盡量盡keep，努力中！」

佘詩曼表示由入行到現在都覺得要尊重前。（胡凱欣 攝）

至於劇中是否被演繹上司的車婉婉「食住」，她表示：「佢係我以前嘅師傅，一個值得尊重嘅恩師，但梗係巴巴閉閉，請佢返嚟撳住我，佢把口又比較絕啲嘅，講啲嘢又寸嘴，所以文姐都要俾佢食吓。」問到會否似足初時入行的縮影，她說：「咁唔係入行嘅，現在都要尊重前輩，咁呢個係應該做嘅嘢！」

佘詩曼與樂小姐合照。（胡凱欣 攝）

講到新劇會否開續集，她坦言：「呢樣嘢要睇返監製，我就冇咁大嘅權力，係開心！希望啦！因為要超越第一集係難啲，真係要傾下一個新嘅劇本。」過去有傳言「TVB親生女」贏視后勝算比較高，她說：「我冇諗呢樣野，有咪有囉，冇咪冇囉！」

被問到「文姐」角色爆紅，是否接多了商業演出，她表示：「呢排都多宣傳嘅嘢做，都有自己嘅工作，都有「文姐」效應，多謝大家請我做好多活動，都忙嘅。」至於倒數會否有活動，她笑說：「而家籌備緊，魚與熊掌，揀媽咪定揀邊個。」