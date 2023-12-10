王賢誌避談疑暗寸鄭嘉穎 ：件事應該完結

鄭嘉穎因多次缺席「鐵馬家族」聚會，被傳與馬國明不和，喺傳聞鬧得熱哄哄之際，鄭嘉穎表弟王賢誌日前出Story 「始終都係日久見人心，幕前幕後兩個樣其實我早就見識過，所以一早已經放棄同呢個人有任何聯繫。如果問起我佢嘅嘢，Sorry佢唔係我邊個，連朋友都講唔上，千祈唔好再問我。」雖然冇指名道姓，但主角似乎呼之欲出。

王賢誌今午與《仔仔一堂》嘅成員出席活動，並透露籌備第二季。（葉志明攝）

王賢誌今午（10日）出席「點粉紅2023」活動時，被問到會否就story 有任何補充，他說：「無嘢可以講啦，要講嘅都講晒，我又無講係邊個，件事都成個星期，其實應該完結。今日應該講返今日活動嘢，同埋有關直嘅人嘅嘢唔好問我，攣嘅就問我。（咁嗰位好直嘅親戚，係咪如佢老婆所講講嘢簡潔？）無嘢再講啦，我從來都無講過係邊個，無嘢需要補充。」王賢誌解釋自己近月壓力大，所以想透過社交平台分享自己嘅情緒，無諗過會引起咁多關注，而該story 發出後，亦有收到不少朋友慰問。聖誕將至，王賢誌透露將留港，但問到會否約親戚飯聚，他表示：「會約爸爸，而家好少整個家族咁多人，好多都有自己家庭，就算我其實堂兄弟都有自己家庭，要約一次好難，所以都係圍內自己人。」