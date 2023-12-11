文詠珊造人計劃隨心唔強求 Jessica鄭秀妍超低胸性感現身

韓星鄭秀妍（Jessica）、文詠珊Janice Man、姚焯菲Chantel等，今日（11日）現身時尚品牌活動。活動開始前，已經有大批Jessica及Janice Man的粉絲在店舖外守候兼顧叫囂，場面非常墟冚。

Janice Man話造人計劃都係隨心。（梁碧玲攝）

Janice Man接受訪問時，透露自己都喜歡嘗試不同的時尚造型，而不用工作時造型都會以舒適為主，亦唔會化妝。問到除了注重自己的裝扮，平時可會擔任老公的造型師？Janice笑言：「佢依家全部嘅look都係我幫佢搞，兼顧埋佢所有服裝上嘅嘢，佢已經習慣咗有人幫佢襯好一set一set。」

Janice Man騷長腿。（梁碧玲攝）

問到造人大計，Janice表示一直都好隨心，所以大家都冇咩壓力。問到可有開始養好身體，Janice謂：「應該要調理一下先，太忙喇呢排，今年都病咗幾次，呢排又好多人感冒，自己都要平衡吓，不過有時要做嘢，忙起上嚟都冇辦法。」

Jessica性感現身。（梁碧玲攝）

另外，同場的Jessica見到Janice Man即興奮上前打招呼，兩人更手拖手傾密計。受訪時，Jessica表示已每次來港都好開心，因為有很多朋友在這裡。提到即將推出新歌《Get it? Got it? Good》的MV，Jessica指會為大家帶來驚喜。談到整舉行巡演，Jessica希望能抽時間放個段假期，完成巡演後可以區度假。