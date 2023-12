文詠珊造人計劃隨心唔強求 Jessica鄭秀妍超低胸性感現身

韓星鄭秀妍(Jessica)、文詠珊Janice Man、姚焯菲Chantel等,今日(11日)現身時尚品牌活動。活動開始前,已經有大批Jessica及Janice Man的粉絲在店舖外守候兼顧叫囂,場面非常墟冚。

Janice Man話造人計劃都係隨心。(梁碧玲攝)

Janice Man接受訪問時,透露自己都喜歡嘗試不同的時尚造型,而不用工作時造型都會以舒適為主,亦唔會化妝。問到除了注重自己的裝扮,平時可會擔任老公的造型師?Janice笑言:「佢依家全部嘅look都係我幫佢搞,兼顧埋佢所有服裝上嘅嘢,佢已經習慣咗有人幫佢襯好一set一set。」

Janice Man騷長腿。(梁碧玲攝)

問到造人大計,Janice表示一直都好隨心,所以大家都冇咩壓力。問到可有開始養好身體,Janice謂:「應該要調理一下先,太忙喇呢排,今年都病咗幾次,呢排又好多人感冒,自己都要平衡吓,不過有時要做嘢,忙起上嚟都冇辦法。」

Jessica性感現身。(梁碧玲攝)

另外,同場的Jessica見到Janice Man即興奮上前打招呼,兩人更手拖手傾密計。受訪時,Jessica表示已每次來港都好開心,因為有很多朋友在這裡。提到即將推出新歌《Get it? Got it? Good》的MV,Jessica指會為大家帶來驚喜。談到整舉行巡演,Jessica希望能抽時間放個段假期,完成巡演後可以區度假。