新聞女王｜高海寧餵父食粥演技獲讚有層次　高鈞賢被封一分鐘先生

昨晚（12月11日）第16集《新聞女王》「高潮」迭起，除了萬華女排性侵事件令SNK News及佘詩曼飽受壓力，其他角色的小故事亦甚有記憶點。高海寧將患有認知障礙症的父親（Joe Junior飾）帶返家中照顧，可惜兩頭唔到岸，工作表現大受影響，因而遭佘詩曼訓話。

同一句對白演繹出三種不同層次情緒

為父親Joe Junior歷盡犧牲的高海寧，昨晚在家中餵父親吃粥時，終因父親不聽話及指著電視中的主播大叫「我個女呀」而終極崩潰；高海寧先是說了三次「食飯先」，雖然對白只有三個字，但高海寧靠不同表情及語氣演繹出不同層次的憤怒。之後高海寧一邊晦氣地餵粥，一邊宣洩壓抑內心多時的悽酸：「你明明係我第一個觀眾，你依家日日認其他女主播係你個女，我先係你個女呀！我做咁多嘢，我咁努力，我不惜一切去坐prime time呢個主播位，係為咗咩呀？我想你認得我咋！」高海寧邊說邊委屈地淚如雨下、一臉淒涼的她不但哭到連鼻頭都沾了淚水，嘴唇亦Keep著顫抖，我見猶憐。

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向高海寧傳授護膚心得 Joe Junior演活失智症老人神助攻

該幕另一好戲功臣是Joe Junior，面對女兒爆seed的他全程似懂非懂，吃粥吃到滿臉都是，活演了認知障礙症老人的無力感及失去自理能力的苦況。該幕播出後感染不少網民，大讚高海寧及Joe Junior好戲，說：「看哭了」、「她（高海寧）演技真的絕了，眼淚說來就來」、「Joe Junior演得好真實」，更力讚《新聞女王》「沒有主配角，只有好角色」。談到場口好評不斷，高海寧受訪時謙稱是編劇功勞：「啲對白寫得好感人，我睇劇本時已經喊，去到現場只要一講起啲對白我就嚟料。呢場戲我都好難忘，因為拍嗰陣我真係好委屈，無助感好強烈。」高海寧又大讚Joe Junior是好對手，並笑言對方有向她傳授護膚心得：「佢教我用凍水洗臉保持皮膚緊緻。」

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高鈞賢使命必逹

昨晚另一亮點是高鈞賢不到一分鐘的極速求婚，在親友見證下，高鈞賢拿著鮮花向李施嬅發表愛的宣言兼準備下跪求婚，豈料趕時間出門口的李施嬅拋出的台詞竟是：「喂喂喂，你要講幾耐？」嚇得「擘大口得個窿」的高鈞賢即時𠵱𠵱哦哦不懂反應，此時李施嬅再追問高鈞賢能否幫忙call車。向來廿四孝的高鈞賢，馬上本能地「拋棄」鮮花「接旨」，更邊call車邊「完成」未完成的求婚儀式。

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示範極速極甜求婚

Call好車後，高鈞賢截住李施嬅並搞笑地說：「長話短說，李施嬅，Marry Me」，李施嬅爽快地答應兼送吻，並著現場各人繼續Enjoy。網民大讚場口創意無限，直指沒想過求婚可如此「沒有儀式感」，大讚「編劇絕了」：「呢段好可愛好sweet」、「有效率，邊求婚邊叫車」、「呢幕求婚好笑之餘，亦突顯咗好多細節同人物性格」；又讚嘆「樂妍CP」合拍：「成功女士背後也要有絕對支持的男人」、「互相理解認同的一對」、「好配合，男女互相尊重。」

被封一分鐘先生

在劇中對女友百般遷就的高鈞賢，是次是繼《白色強人II》Ryan一角後、再度吸獲大量好評，網民齊封他為絕種好男人：「The man so supportive and so cute」、「超級暖男」、「遇到這樣的男人，女的是上輩子修來的福」、「高鈞賢演技大進步」；由於求婚場口只有約一分鐘，有網民更搞笑地封高鈞賢為「一分鐘先生」。高鈞賢（Matthew）受訪時透露由於拍攝時間緊逼，故求婚場口戲內戲外都很趕：「因為個景有限時，我哋嗰日要好快咁拍好多嘢，呢幕差不多全部鏡頭都係一Take過。」Matthew又笑言「拋棄」鮮花這個動作是他自己設計的：「咁樣好似搞笑啲，好似為咗成就李施嬅，成家人都好忙咁。」