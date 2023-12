新聞女王｜高海寧餵父食粥演技獲讚有層次　高鈞賢被封一分鐘先生

昨晚(12月11日)第16集《新聞女王》「高潮」迭起,除了萬華女排性侵事件令SNK News及佘詩曼飽受壓力,其他角色的小故事亦甚有記憶點。高海寧將患有認知障礙症的父親(Joe Junior飾)帶返家中照顧,可惜兩頭唔到岸,工作表現大受影響,因而遭佘詩曼訓話。

同一句對白演繹出三種不同層次情緒

為父親Joe Junior歷盡犧牲的高海寧,昨晚在家中餵父親吃粥時,終因父親不聽話及指著電視中的主播大叫「我個女呀」而終極崩潰;高海寧先是說了三次「食飯先」,雖然對白只有三個字,但高海寧靠不同表情及語氣演繹出不同層次的憤怒。之後高海寧一邊晦氣地餵粥,一邊宣洩壓抑內心多時的悽酸:「你明明係我第一個觀眾,你依家日日認其他女主播係你個女,我先係你個女呀!我做咁多嘢,我咁努力,我不惜一切去坐prime time呢個主播位,係為咗咩呀?我想你認得我咋!」高海寧邊說邊委屈地淚如雨下、一臉淒涼的她不但哭到連鼻頭都沾了淚水,嘴唇亦Keep著顫抖,我見猶憐。

向高海寧傳授護膚心得 Joe Junior演活失智症老人神助攻

該幕另一好戲功臣是Joe Junior,面對女兒爆seed的他全程似懂非懂,吃粥吃到滿臉都是,活演了認知障礙症老人的無力感及失去自理能力的苦況。該幕播出後感染不少網民,大讚高海寧及Joe Junior好戲,說:「看哭了」、「她(高海寧)演技真的絕了,眼淚說來就來」、「Joe Junior演得好真實」,更力讚《新聞女王》「沒有主配角,只有好角色」。談到場口好評不斷,高海寧受訪時謙稱是編劇功勞:「啲對白寫得好感人,我睇劇本時已經喊,去到現場只要一講起啲對白我就嚟料。呢場戲我都好難忘,因為拍嗰陣我真係好委屈,無助感好強烈。」高海寧又大讚Joe Junior是好對手,並笑言對方有向她傳授護膚心得:「佢教我用凍水洗臉保持皮膚緊緻。」

高鈞賢使命必逹

昨晚另一亮點是高鈞賢不到一分鐘的極速求婚,在親友見證下,高鈞賢拿著鮮花向李施嬅發表愛的宣言兼準備下跪求婚,豈料趕時間出門口的李施嬅拋出的台詞竟是:「喂喂喂,你要講幾耐?」嚇得「擘大口得個窿」的高鈞賢即時𠵱𠵱哦哦不懂反應,此時李施嬅再追問高鈞賢能否幫忙call車。向來廿四孝的高鈞賢,馬上本能地「拋棄」鮮花「接旨」,更邊call車邊「完成」未完成的求婚儀式。

示範極速極甜求婚

Call好車後,高鈞賢截住李施嬅並搞笑地說:「長話短說,李施嬅,Marry Me」,李施嬅爽快地答應兼送吻,並著現場各人繼續Enjoy。網民大讚場口創意無限,直指沒想過求婚可如此「沒有儀式感」,大讚「編劇絕了」:「呢段好可愛好sweet」、「有效率,邊求婚邊叫車」、「呢幕求婚好笑之餘,亦突顯咗好多細節同人物性格」;又讚嘆「樂妍CP」合拍:「成功女士背後也要有絕對支持的男人」、「互相理解認同的一對」、「好配合,男女互相尊重。」

被封一分鐘先生

在劇中對女友百般遷就的高鈞賢,是次是繼《白色強人II》Ryan一角後、再度吸獲大量好評,網民齊封他為絕種好男人:「The man so supportive and so cute」、「超級暖男」、「遇到這樣的男人,女的是上輩子修來的福」、「高鈞賢演技大進步」;由於求婚場口只有約一分鐘,有網民更搞笑地封高鈞賢為「一分鐘先生」。高鈞賢(Matthew)受訪時透露由於拍攝時間緊逼,故求婚場口戲內戲外都很趕:「因為個景有限時,我哋嗰日要好快咁拍好多嘢,呢幕差不多全部鏡頭都係一Take過。」Matthew又笑言「拋棄」鮮花這個動作是他自己設計的:「咁樣好似搞笑啲,好似為咗成就李施嬅,成家人都好忙咁。」