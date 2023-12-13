新聞女王｜容羨媛不知角色劇情就提問　佘詩曼幫忙打圓場顯情商高

TVB台慶劇《新聞女王》未播完已經擺慶祝宴，慶祝收視理想兼為劇集造勢。當晚包括佘詩曼、高海寧、何依婷等等主要演員都有出席，《東張西望》派了容羨媛到現場採訪，她訪問主要演員的片段放了在《東張西望》的網上平台，有網民睇完就感覺她不夠專業，讓受訪者很尶尬。

容羨媛在訪問高海寧、何依婷和王敏奕三人時，劈頭第一句就是：「恭喜各位終於有代表作喇！」高海寧聽完都依然保持笑容回答說：「入行15年喇，今次真係確確實實feel到自己真係有代表作，係幾感動嘅一件事。」很多網民就不同意容羨媛這樣說高海寧，認為她之前的《三十而已》亦很有代表性。亦有人覺得就算受訪者真的無代表作，這樣問一個入行15年藝人也是很不尊重。

15年才有代表作高海寧不知是好還是不好了。（熒幕截圖）

到容羨媛訪問何依婷時，說她的角色在劇中這麽慘，又要跪佘詩曼，又死了妹妹，問她「你係唔係即係妹仔命啊？」何依婷沒有正面回答而說：「都真係無辦法，野心好大。」高海寧就幫忙說：「代表不同的人物性格。」網民表態說：「呢個主持喺幾個訪問裡面問嘢都好奇怪」，「睇過好多次訪問，啲問題完全無深度」。

容羨媛開心過受訪者好多。（熒幕截圖）

訪問佘詩曼，何廣沛和鄧智堅時，容羨媛就問佘詩曼：「可否稱他們兩位為『公公』呢？」佘詩曼都感奇怪反問她：「點解呢？」容羨媛就更進一步說：「佢哋兩個擺明就係公公喇！」鄧智堅和何廣沛不想dead air 唯有就自嘲說「我係李連英。」、「我係小Ivan子。」。

何廣沛和何廣沛要公開認是公公。（熒幕截圖）

有睇《新聞女王》的都知在劇中鄧智堅處處與佘詩曼作對，不讓她坐大。但容羨媛竟然問佘詩曼覺得這兩位公公服侍得她妥不妥當？佘詩曼一時接不上去，但很快就打圓場說：「佢無服待過我喎，佢唔害我已經偷笑喇。」

佘詩曼都被容羨媛考起。（熒幕截圖）

容羨媛又問三位如何答謝大家的支持時，何廣沛輕輕帶過說公開他與佘詩曼在劇中的床照，容羨媛就窮追猛打問他何時公開，說不如現在公開給《東張西望》的觀眾睇，令佘詩曼同何廣沛兩位都好尷尬。

何廣沛都覺得有點不好意思。（熒幕截圖）

對於容羨媛的發言，網民狠批她：「主持死𦧲唔停先最尷尬」、「嗰主持問啲嘢九唔搭八」、「東張可唔可以唔好倒米…只有唔收得嘅cheap劇集，先至會用床照呢啲做招來，唔該唔好降低套劇嘅level好唔好？」、「咩主持人黎？咁唔專業」