新聞女王劇情19集｜佘詩曼搵到車婉婉黑材料 高海寧竟然有咗？
在《新聞女王》第18集，何依婷在馬貫東幫助下，不但採訪到大新聞，連她自己都感到性格也改變了，主動想找馬貫東做她拍檔，感覺上馬貫東能給她的支持比馬國明更大。李施嬅感覺在報紙無處發揮，到第19集她果然為了返回電視台而主動出擊。
李施嬅完全心不在婚事
李施嬅因為工作方面不如意，便找王敏奕和她去了沒有電話訊號的地方行山，二人談起家庭和事業的選擇時，李施嬅才突然想起這天要試婚紗，到她趕到去婚紗店，等了她兩個小時的高鈞賢已因事先走了。
高海寧爸爸健康轉差
高海寧正在家做家務，突然聽到父親Joe Junior叫自己女兒和誇讚她，讓她感動到哭起來，突然電話響起是醫院打來的，剛才高海寧只是睡了發夢。
車婉婉回來的目的
馬國明和鄧智堅討論車婉婉回來SNK News的事，鄧智堅說車婉婉還是很有新聞觸覺和很強的人脈，可以找到很多廣告贊助，她來就是用來制衡佘詩曼。
佘詩曼查清車婉婉底牌
佘詩曼找人調查車婉婉，知道她老公不肯離婚，家裡的物業又不是車婉婉名下的，她要自己賺錢供兒子去讀貴族學校，以前的人脈都是他老公的。
車婉婉要比佘詩曼更高
車婉婉和馬國明一起直播新聞後，節目的收視率不斷的攀升，鄧智堅請大家一起喝奶茶慶玏。車婉婉向鄧智堅提出想要一間自己的辦公室，和一個銜頭。
李施嬅主主動找鄧智堅
在報紙工作得不開心的李施嬅主動找鄧智堅，說想要回到電視部，鄧智堅說現在已經有車婉婉，她已經沒有價值，電視台不需要她了。
高海寧和林正峰公開戀情
高海寧在報新聞的時候嘔吐，大家都懷疑她懷孕了，林正峰這時在大家面前主動公開，他和高海寧是男女朋友關係。這讓佘詩曼和馬國明很生氣，分別勸他們不要認真戀愛。
車婉婉今時不同住日
車婉婉找之前認識的老闆贊助她的新聞節目，但都吃了閉門羹。佘詩曼告訴車婉婉那些老闆是不想見她，反而佘詩曼就約到他們見面了。
何依婷再得到馬貫東助力
何依婷在馬貫東幫助下，成功採訪到演唱會黃牛黨炒演唱會門票過程。馬貫東帶何依婷去和其他司機聚會，叫大家有料時就告訴何依婷。他們二人愈走愈近，會否影響到何依婷和馬國明的關係？李施嬅被鄧智堅拒絕讓她回去電視台後，會安心結婚，還是會繼續找辦法回去電視台？