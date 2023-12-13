新聞女王劇情19集｜佘詩曼搵到車婉婉黑材料　高海寧竟然有咗？

在《新聞女王》第18集，何依婷在馬貫東幫助下，不但採訪到大新聞，連她自己都感到性格也改變了，主動想找馬貫東做她拍檔，感覺上馬貫東能給她的支持比馬國明更大。李施嬅感覺在報紙無處發揮，到第19集她果然為了返回電視台而主動出擊。

李施嬅完全心不在婚事

李施嬅因為工作方面不如意，便找王敏奕和她去了沒有電話訊號的地方行山，二人談起家庭和事業的選擇時，李施嬅才突然想起這天要試婚紗，到她趕到去婚紗店，等了她兩個小時的高鈞賢已因事先走了。

李施嬅找王敏奕訴心事。（熒幕截圖）

高鈞賢在婚紗店等了李施嬅兩個小時。（熒幕截圖）

李施嬅望著婚紗似有所想。（熒幕截圖）

高海寧爸爸健康轉差

高海寧正在家做家務，突然聽到父親Joe Junior叫自己女兒和誇讚她，讓她感動到哭起來，突然電話響起是醫院打來的，剛才高海寧只是睡了發夢。

Joe Junior讚高海寧很出色。（熒幕截圖）

高海寧見到爸爸認到自己，原來只是一場夢。（熒幕截圖）

林正峰在高海寧身邊支持她。（熒幕截圖）

車婉婉回來的目的

馬國明和鄧智堅討論車婉婉回來SNK News的事，鄧智堅說車婉婉還是很有新聞觸覺和很強的人脈，可以找到很多廣告贊助，她來就是用來制衡佘詩曼。

鄧智堅告訴馬國明，車婉婉是用來制衡佘詩曼的。（熒幕截圖）

佘詩曼查清車婉婉底牌

佘詩曼找人調查車婉婉，知道她老公不肯離婚，家裡的物業又不是車婉婉名下的，她要自己賺錢供兒子去讀貴族學校，以前的人脈都是他老公的。

佘詩曼找起底王查車婉婉。（熒幕截圖）

車婉婉要比佘詩曼更高

車婉婉和馬國明一起直播新聞後，節目的收視率不斷的攀升，鄧智堅請大家一起喝奶茶慶玏。車婉婉向鄧智堅提出想要一間自己的辦公室，和一個銜頭。

鄧智堅請大家飲奶筡慶祝收視升朋了。（熒幕截圖）

佘詩曼覺得車婉婉短期成功有古怪。（熒幕截圖）

李施嬅主主動找鄧智堅

在報紙工作得不開心的李施嬅主動找鄧智堅，說想要回到電視部，鄧智堅說現在已經有車婉婉，她已經沒有價值，電視台不需要她了。

李施嬅問鄧智堅要樣做才可以回電視台。（熒幕截圖）

高海寧和林正峰公開戀情

高海寧在報新聞的時候嘔吐，大家都懷疑她懷孕了，林正峰這時在大家面前主動公開，他和高海寧是男女朋友關係。這讓佘詩曼和馬國明很生氣，分別勸他們不要認真戀愛。

高海寧在直播新聞時突然嘔吐。（熒幕截圖）

林正峰公開他和高海寧的關係。（熒幕截圖）

林正峰說不介意其他人怎樣看海寧。（熒幕截圖）

車婉婉今時不同住日

車婉婉找之前認識的老闆贊助她的新聞節目，但都吃了閉門羹。佘詩曼告訴車婉婉那些老闆是不想見她，反而佘詩曼就約到他們見面了。

車婉婉找很多以認識的人，但都找不到人見她。（熒幕截圖）

佘詩曼告訴車婉婉自己很清楚她現時的情況。（熒幕截圖）

何依婷再得到馬貫東助力

何依婷在馬貫東幫助下，成功採訪到演唱會黃牛黨炒演唱會門票過程。馬貫東帶何依婷去和其他司機聚會，叫大家有料時就告訴何依婷。他們二人愈走愈近，會否影響到何依婷和馬國明的關係？李施嬅被鄧智堅拒絕讓她回去電視台後，會安心結婚，還是會繼續找辦法回去電視台？

何依婷採訪到黃牛黨炒演唱會門票過程。（熒幕截圖）