解風大阪｜杜如風自製衣服變中伏　即場搞爛gag：油炸「劉心悠」

由「日本旅遊達人」杜如風（Helen）主持的J2（82台）王牌旅遊節目《解風大阪》，跟大家分享大阪最新最潮食玩買玩意。

DIY印刷工房。

DIY印刷工房。

今晚（14日）一集，各位「風迷」要特別留意，食多過做的杜如風，會到訪一間印刷工房，該處主打DIY襟章、tote bag同tee。杜如風製作一款tee，並以日文字樣「我好眼瞓」作為圖案。到埋位開工時杜如風才知中伏，一件tee由製網到上色，足足要花40分鐘，她無奈表示︰「我堂堂香港公主，做埋啲咁嘅嘢，件tee一定好值錢呀。」

Helen在工作人員全力輔助下，完成印製tee。

Helen在工作人員全力輔助下，完成印製tee。

在工作人員全力協助下，杜如風幾經辛苦，終於完成作品。如此珍貴的Helen DIY tee是否好想要呢？就要留意明晚（15日）10點，杜如風會在IG開Live，公布贏取該件手作tee辦法，杜如風出品只此一件。

Helen在工作人員全力輔助下，完成印製tee。

Helen展示製成品。明晚（15日）會在IG Live送出。

而明晚（15日），連食多日「好西」的杜如風，終於回歸平淡，介紹一間有94年歷史老字號炸物店。杜如風表示當年店主為讓窮人吃好一點，特意用平民食材做成炸物。今時今日店內除提供蘆筍、茄子等平民食材外，還加入和牛及黑毛豬。初心不變每串收費由140日圓（約7.5港元）起，到最貴的和牛，都只是賣330日圓（約17.7港元），可謂非常抵食。

有94年歷史的炸物店。

Helen大讚炸物店出品，性價比極高。

店內有兩大特色，第一是作為炸物靈魂的酸甜醬汁及一款炸流心蛋，杜如風對這款蛋讚不絕口，還搞食字爛gag︰「師傅好功架，炸完個心都未熟嗰下好嘢。油炸流心蛋，即係『劉心悠』啦。」無負「爛gag王」本色，心悠BB躺着也中槍。

一款炸流心蛋，令劉心悠躺着中槍。