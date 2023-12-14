杏林在線｜靚仔心理學家上節目解構情緒病　將心理學融洽東方佛學

早前的一集《杏林在線》講到香港近年經常聽到的情緒病問題，工作及生活壓力太大可能導致情緒疾病，例如抑鬱症或焦慮症等，學習紓緩情緒可以令壓力減輕，《杏林在線》請來曾經歷抑鬱的臨床心理學家李堅翔現身說法，講解如何建構內心的平靜。

《杏林在線》請來曾經歷抑鬱的臨床心理學家李堅翔現身說法。（節目截圖）

李堅翔擁有臨床心理學和佛學研究雙博士學位，現任臨床心理學家和香港大學講師。他選擇了一個面山的單位作教學和輔導用途，亦是自己修行靜觀的地方。但是這是「人生勝利組」的包裝埋藏着「人生失敗組」的過去。當年小時候家庭對他有十分高的期望，無奈會考成績強差人意，一夜之間他感到全世界其他由寵愛變成無盡的失望和責備。幸好家人可以支持他到美國讀書，卻因為語言不通，被人笑被人欺凌被人排擠，常常自己躲於房間之中，覺得自己很無用，辜負了家人的期望。

因為語言不通，被人笑被人欺凌被人排擠。（節目截圖）

一直到他開始將自己珍貴的東西送給身邊人、出門蓬頭垢面不注重打扮、每天也開心不起來，宿舍的導師忍不住問他有沒有想過自殺，他才頓然發覺原來自己已經開始抑鬱。他所經歷的絕對不是什麼慘絕人寰、獨一無二的慘事，這些事可能你和也經歷過。但是，他感到自己心底抑鬱的特質，及後在不同人生的波折中，抑鬱突然在無聲無色中探訪，將他的世界再次變成灰色。從心理學走到佛學，他漸漸懂得走出心裡的困境。他指：「一個人不開心時很容易將自己收起，不願意接受人幫，自己關上門，斷絕與人接觸，所以肯接受自己的軟弱和接受幫忙是走出困境很重要的第一步。另外更重要是，我們要學習和訓練令自己開心，在生活中尋找和創建帶給我們滿足感的事情。」

他頓然發覺原來自己已經開始抑鬱。（節目截圖）

在大學李博士亦有教學一種將西方心理學結合東方佛學的輔導方式，他說：「佛學的答案是，我們不能說只有單一的原因造成所有的痛苦，痛苦總是由多種緣因條件造成。我自己的比喻是，百多年歷史的心理治療方式，是一些很好的外家功夫，很多治療技巧十分有用處。但是佛學是內功、修心，是一種培養看待苦的生活態度，令我們明白世事無常，明白如何尋找心裡的平靜，明白在生活中如何修行自己，幫助自己調整心態，面對所有變幻莫測的事情。」

在大學李博士亦有教學一種將西方心理學結合東方佛學的輔導方式。（節目截圖）

李博士認為，就算多大的痛苦，它也沒有剝奪喜悅和平靜的權利。如果我們願意在紊亂的狀態中用心呼吸，我們便會為自己創造平靜空間，哪怕只是一刻的喘息，也可以令內心多一份朗然。有呼吸便有空間，有空間便有選擇。