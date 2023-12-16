蔡淇俊Model上身雪地行catwalk擺Pose　獲讚好睇過王浩信10字回應

前TVB小生蔡淇俊在2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店及cafe，但因疫情關係相繼結業，其後他轉賣雞腳，今年8月在廣州擺檔時吸引不少粉絲到場打卡，之後他又回到定居地佛山擺檔，近期更終於成功開舖。雖然蔡淇俊一度大呻生意差，直言蝕錢，事業有阻滯，但仍無損他的心情。近日蔡淇俊分享了不少到新疆旅遊的短片，在其中一條片中，身穿花花棉褸的他在雪地上行catwalk，猶如model上身，網民紛紛留言大讚靚仔有型！

蔡淇俊今年8月在廣州擺檔賣雞腳時吸引不少粉絲到場打卡。（影片截圖）

之後他又回到定居地佛山擺檔。（影片截圖）

用了約25,000元人民幣開舖。（影片截圖）

一度大呻生意差，直言蝕錢，事業有阻滯。（影片截圖）

蔡淇俊寫道：「如何證明自己20年前是個模特#東北大花襖土到極致就是潮」，見他着上綠底紅花大褸，再戴上黑超，對着鏡頭大擺Pose，型格十足，不少網民都留言大讚，更有人將他與王浩信作比較：「我覺得看着你好舒服的樣子，點睇都好睇過王浩信，你出道我就覺得你好靚仔。」而蔡淇俊就回覆：「誇我就行了，別帶別人嘛。」

依然好型。（影片截圖）

有人將他與王浩信作比較。（網上截圖）

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王浩信。（IG@vincentwong07）

現年39歲的蔡淇俊在2001年參加《TVB周刊》舉行的「至型bug仔」比賽，憑靚仔樣貌及1米83的身高脫穎而出，奪冠後入行。2004年蔡淇俊在《赤沙印記@四葉草2》中擔任主角，當時有傳他與同劇演員陳自瑤撻着，而陳自瑤在2011年與王浩信結婚，早前曾有網民留言提及陳自瑤：「陳自瑤找你很久了。」但蔡淇俊就回覆：「別帶別人節奏。」似乎並不想重提舊愛，今次回覆亦大方得體，避免與王浩信作比較。

2004年蔡淇俊在《赤沙印記@四葉草2》中擔任主角，當時有傳他與同劇演員陳自瑤撻着。（視覺中國）