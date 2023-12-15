新聞女王劇情21-25集｜佘詩曼離開新聞界 李施嬅徹底黑化上位

《新聞女王》第21集劇情劇透

李施嬅拾獲何依婷的手機，偷看得知非法賽車情報，便親自到現場，拍攝十到馬貫東重傷昏迷片段。李施嬅以這片段作為返回電視台的籌碼，向鄧智堅，馬國明和佘詩曼開出條件。

李施嬅拾獲何依婷的手機。（熒幕截圖）

馬貫東在非賽車事件中受重傷。（熒幕截圖）

何依婷因馬貫東受傷而委靡不振，佘詩曼以自身經歷去鼓勵她。何依婷要為馬貫東討回公道，認為馬國明牽涉其中……李施嬅正等待非法賽車影片的買家出手，最終龔慈恩約她見面……

佘詩曼以自身經歷去鼓勵何依婷。（熒幕截圖）

龔慈恩約李施嬅見面。（熒幕截圖）

《新聞女王》第22集劇情劇透

李施嬅拍到非法賽車中，馬貫東遇上車禍的真相，龔慈恩答應讓李施嬅帶王敏奕回歸電視部，但要按她的方向去報道車禍。李施嬅直播時臨時改稿，引導觀眾認為馬貫東醉酒駕駛，佘詩曼直指其做法不中立……馬貫東在醫院出狀況，何依婷情緒崩潰……

龔慈恩答應讓李施嬅回電視台。（熒幕截圖）

何依婷因馬貫東而情緒崩潰。（熒幕截圖）

王敏奕被李施嬅指派調查食物安全個案，她發現疑李施嬅似想用負面報道打擊廣告商的競爭對手，王敏奕揭穿李施嬅向權勢獻媚的真相，師徒反目。

王敏奕發現李施嬅已經變了。（熒幕截圖）

何依婷與馬國明分手，馬貫東之事令何依婷情緒病復發，受幻覺及自毀念頭所困，更決定辭去主播一職。

何依婷有自毀念頭。（熒幕截圖）

何依婷決定辭去主播一職。 （熒幕截圖）

《新聞女王》第23集劇情劇透

馬國明與李施嬅合作對抗佘詩曼，王敏奕欲追查財經演員吳寶榮的太太失蹤一案，被馬國明拒絕。

李施嬅阻止王敏奕追查新聞。（熒幕截圖）

佘詩曼擔心何依婷而到她家探訪，並介紹她到仁心慈善基金工作。高海寧突然請辭，原來有人安排她到政府任職。

何依婷到仁心慈善基金工作。（熒幕截圖）

高海寧突然請辭到政府任職。（熒幕截圖）

警方發現吳太屍體，神秘線人聯絡王敏奕，稱手中有吳太手機可以賣給她，鄧智堅和李施嬅拒絕王敏奕伸請線人費，王敏奕向佘詩曼求助。王敏奕與吳業均因調查吳太案件被捕，李施嬅反對公司保釋二人，佘詩曼異議。李施嬅想強迫王敏奕交出證據，幸得佘詩曼前來擋駕……

王敏奕與吳業均因調查新而被捕。（熒幕截圖）

高鈞賢受佘詩曼所托來幫王敏奕與吳業均。（熒幕截圖）

《新聞女王》第24集劇情劇透

佘詩曼對黃金時段新聞的改革成功，但馬國明等人故意刁難，要煞停佘詩曼。王敏奕與吳業均辭職自組網媒，首單報道是揭出非法賽車車禍醜聞。

佘詩曼的改革受到故意刁難。（熒幕截圖）

王敏奕與棌施嬅反目辭職。（熒幕截圖）

鄧智堅想再改革，令電視部人心惶惶。馬國明、李施嬅等動議眾人投票煞停佘詩曼的改革，何廣沛提議延遲到「香港專業新聞獎」頒獎禮後再作定奪。佘詩曼奪得大獎，怎知頒獎禮甫結束，警方指賊王案中傷者梁Sir甦醒，要請佘詩曼再錄口供。馬國明賣力採訪梁Sir，更公開當年片段，營造佘詩曼見死不救，佘詩曼頓成新聞主角……

佘詩曼奪得「香港專業新聞獎」大獎。（熒幕截圖）

警方因賊王案請佘詩曼再錄口供。（熒幕截圖）

馬國明營造佘詩曼在賊王案中見死不救。（熒幕截圖）

《新聞女王》第25集劇情劇透

佘詩曼舉行記者會，宣布會離開新聞界。贆王案受傷警員梁Sir約見佘詩曼，指自己沒有怪責他。佘詩曼、馬國明再見面，兩人冰釋前嫌。

佘詩曼舉行記者會，宣布會離開新聞界。（熒幕截圖）

佘詩曼、馬國明相約見面冰釋前嫌。（熒幕截圖）

有一個智力失常的男子陳山聰持刀挾持仁心基會兒童院舍，李施嬅到現場報道。陳山聰指名要見佘詩曼，否則會引爆炸彈。原來半年前，陳山聰的女兒在院舍墮樓身亡，被裁定意外。但陳山聰懷疑女兒遭受欺淩，故這次指名要求佘詩曼報道，希望查出真相。某男職員想偷走陳山聰的炸彈，意外引發志雄發狂，他竟向佘詩曼揮刀，直播訊號就此中斷……

陳山聰持刀挾持仁心基會兒童院舍。（熒幕截圖）

陳山聰懷疑女兒在院舍遭受欺淩而墮樓身亡。（熒幕截圖）