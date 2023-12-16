轉角浣紗街｜湯怡孖楊天宇玩姊弟戀 出發開工囡囡叫媽媽唔好走

英皇藝人湯怡與「師弟」楊天宇在Viu Original本地原創劇《The Singleton呈獻: 轉角浣紗街》大玩姊弟戀！劇情講述飾演闊太的湯怡，因空虛寂寞，在咖啡店邂逅「小鮮肉」楊天宇，繼而火速撻著，而拍攝期間，二人有不少親暱場面，當中一幕楊天宇公主抱湯怡更盡顯浪漫。

演親暱戲零尷尬

雖然湯怡與楊天宇首次合作便飾演情侶，但他們異口同聲表示零尷尬，湯怡指：「冇諗過我哋可以做到情侶，呢個組合非常新鮮，合作過程，佢畀我感覺好有活力，同佢拍劇好開心。我哋拍親暱戲都冇乜尷尬，以前嘅我可能會有，而家反而冇諗咁多，大家識咗好耐，冇尷尬感覺。」楊天宇不諱言在公司聚會中經常見到湯怡，又會時常傾偈，所以就算第一次合作拍劇，感覺既不陌生，亦不緊張，他說：「今次係輕喜劇，每集十分鐘左右，所以埋位嘅狀態都好輕鬆。」

《轉角浣紗街》中的湯怡角色是小三闊太，感情生活複雜，不過現實中，她自言對感情專一：「我唔會因為拍拖而拍拖，要認清楚、好了解對方先會一齊，因為自己唔想浪費時間。」

榮升人母首拍劇

此外，今次是湯怡榮升人母後首次拍劇，她笑言感覺既熟悉又陌生：「結婚之後有拍過電影，不過就真係有一段時間冇拍劇，好開心拍劇變成me time時間，如果喺屋企，小朋友會比較黐身，而家開工感覺比較relax，不過有時亦會好掛住囡囡，因為囡囡而家識講嘢，每次出門，佢都叫『唔好走』，我唯有同佢解釋媽咪要返工，唔返工冇嘢食，灌輸佢，父母要工作。」

一連10集的Viu Original原創劇《轉角浣紗街》講述一個怕受傷害、寧願從不開始的女生，遇上認為痛過才算愛過的分手大師，在這小小的咖啡店裡，一同見證著眾生的愛情故事。 劇集逢星期五、六中午12時在「黃Viu煲劇平台」獨家上架，香港觀眾可以免費緊貼最新進度 。