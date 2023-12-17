48歲碧咸被老婆公開白色底褲福利圖　網民激讚萬人迷唔係浪得虛名

「萬人迷」碧咸（David Beckham）是出名的寵女狂魔，對細女「哈七」Harper Seven超級愛護有加，近日他獨自帶著哈七遊紐約，更分享了不少父女溫馨照。而被「冷落」的碧咸嫂Victoria就立即發功，在Instagram公開老公僅穿白色底褲的住家生活照，隨即引起網民瘋傳及熱議！

碧咸近日更帶著哈七遊紐約，更分享了不少父女溫馨照。（IG圖片）

碧咸被老婆出賣白色底褲福利圖。（IG圖片）

Victoria在IG上載了碧咸僅穿白色底褲躺在地上維修電視的照片，並搞笑發文表示有電工來修理電視：「Electrician came to fix the TV…..You’re welcome! 😂 @davidbeckham 」照片隨即吸引海量網民留言，更有人指家中的電視都壞了，急需要電工上門維修：「我家的電視壞了！」、「是送給全球的聖誕禮物嗎？」、「他維修好你的電視，但造成網絡癱瘓！」

碧咸與Victoria非常恩愛。（IG圖片）

碧咸在照片中穿上Calvin Klein的白色內褲，盡顯其完美身型，雖然已經48歲，但肌肉依然結實，毫無歲月痕跡，獲網民激讚「萬人迷」的稱號並不是浪得虛名。另外，這張照片亦引起電視品牌的注意，有品牌就留言抽水，表示不是每一部同款電視都會有同款電工。

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