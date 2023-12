48歲碧咸被老婆公開白色底褲福利圖　網民激讚萬人迷唔係浪得虛名

「萬人迷」碧咸(David Beckham)是出名的寵女狂魔,對細女「哈七」Harper Seven超級愛護有加,近日他獨自帶著哈七遊紐約,更分享了不少父女溫馨照。而被「冷落」的碧咸嫂Victoria就立即發功,在Instagram公開老公僅穿白色底褲的住家生活照,隨即引起網民瘋傳及熱議!

碧咸近日更帶著哈七遊紐約,更分享了不少父女溫馨照。(IG圖片)

碧咸被老婆出賣白色底褲福利圖。(IG圖片)

Victoria在IG上載了碧咸僅穿白色底褲躺在地上維修電視的照片,並搞笑發文表示有電工來修理電視:「Electrician came to fix the TV…..You’re welcome! 😂 @davidbeckham 」照片隨即吸引海量網民留言,更有人指家中的電視都壞了,急需要電工上門維修:「我家的電視壞了!」、「是送給全球的聖誕禮物嗎?」、「他維修好你的電視,但造成網絡癱瘓!」

碧咸與Victoria非常恩愛。(IG圖片)

碧咸在照片中穿上Calvin Klein的白色內褲,盡顯其完美身型,雖然已經48歲,但肌肉依然結實,毫無歲月痕跡,獲網民激讚「萬人迷」的稱號並不是浪得虛名。另外,這張照片亦引起電視品牌的注意,有品牌就留言抽水,表示不是每一部同款電視都會有同款電工。

