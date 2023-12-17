單文柔出自家產品獲老公無限金錢支持　認調理身體開工「造人」

單文柔（Phoebe）推出自家製舒敏膏和全天然番梘，並趁著聖誕節特別推出聖誕樹番梘，以及聖誕樹薑餅人味香薰產品。她今日（16/12）於商場舉行Pop Up做宣傳，獲視帝老公陳展鵬與女兒「小豬比」到場支持。

單文柔（Phoebe）今日（16/12）於商場舉行Pop Up，為自家產品宣傳。（陳釗 攝）

單文柔在接受《香港01》訪問時，表示在小豬比1、2歲的時候，手的折位受濕疹問題困擾，看了很多中醫、西醫都是反反覆覆，於是她就用金盞花調劑了一些舒敏膏，見小豬比用完有效，便向朋友分享，大家回饋都不錯，甚至老公有時拍劇太熱致出現汗癬，用了都有用，於是她便與工作坊合作生產，然後放在老公FansClub的平台出售。

雖然產品反應不錯，但單文柔直言沒有想過要開舖，從今次製作這個產品的過程中，從包裝、合作指運輸都遇到很多問題，很大壓力，感受到做生意並非一件容易的事，所以暫時未想過要做老闆，主要都是希望籍此幫助到同樣受皮膚濕疹困擾的小朋友和大人。

單文柔趁著聖誕節，推出聖誕倒數月曆盒，內有聖誕樹番梘，以及聖誕樹薑餅人味香薰產品。（陳釗 攝）

問到今次投資了多少？單文柔甜笑說：「有限數啦，都是老闆（老公）幫我處理。」問陳展鵬是否無限量銀彈供應支持？他笑說：「當然要支持，量力而為啦。如果唔得要喺家用扣㗎！不過我們向來都有儲錢嘅，都係運用我哋啲儲備金。」

陳展鵬非常贊成老婆去發展自己興趣，讓她能從繁忙的湊女生活中減壓，最緊要對方喜歡。單文柔突然爆一句：「我鍾意拍戲喎！都想試試，我都未試過。」陳展鵬笑言ok，老婆喜歡便可，兩公婆在一起並非要限制住對方做什麼。

陳展鵬非常贊成老婆去發展自己興趣，讓她能從繁忙的湊女生活中減壓，最緊要對方喜歡。（陳釗 攝）

對於單文柔之前去睇中醫師調理身體，網民好奇二人是否開始再度「造人」？單文柔自言生完小豬比後都很注重養生，至於生小朋友方面亦坦言：「都開始準備，身體養得好啲，小朋友都嚟得好啲。」

聖誕節將至，單文柔表示已準備好節目，就是帶女兒去欣賞聖誕燈飾。陳展鵬亦言結婚後老婆改變了他很多，特別是儀式感方面，女兒出世後，他對這方面更加重視，因女兒從不同節日中有不同想法、開心和歡樂，如今年屋企的聖誕佈置，就是女兒包辦。

小豬比非常可愛，在現場四圍招呼人客，單文柔指女兒喜歡熱鬧；陳展鵬也不抗拒一家三口拍攝節目，但前提不影響學業。（陳釗 攝）

另，陳展鵬憑劇集《隱門》和《香港人在北京》入圍角逐視帝，且呼聲很高。陳展鵬認為每一年頒獎禮最緊要大家開心，他對《香》劇較有信心，這題材雖然好似看過，但也可以有很多不同的想法，最緊要大家看得開心、過癮。單文柔亦言喜歡看老公演小品劇，氹得老公開心說：「我演小品好得㗎！」