馬國明攬湯洛雯跳舞出現一動作竟被指極尷尬　非首次因表情被誤會

馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）日前在泰國蘇梅島舉行浪漫婚禮，一對新人及圈中好友相繼在社交平台大曬婚禮靚相，分享喜悅。馬明及靚湯又密密出Post互相示愛，深情表白令人動容。

湯洛雯馬國明婚禮，唐詩詠、黃嘉樂、陳敏之、黎諾懿、胡鴻鈞及林子善，穿上杏啡色馬甲及長褲擔任兄弟團，為好友大日子出一份力。（IG：@roxannetong）

湯洛雯馬國明情深一吻。（IG：@roxannetong）

許多網民紛紛留言為馬生馬太送上祝福。不過有網民睇了兩人婚禮跳舞片後，竟指馬明跳得不自然，「怎麽跳舞跳成這個樣子 ending明明應該主動狠狠摟住靚湯的腰親上去，怎麽還要靚湯主動」、「他就像被迫結了個婚」、「只有我覺得笑得不自然嗎？」 更有人不識趣提起黃心穎，比較舊愛新歡。

恭喜馬國明湯洛雯正式成為夫妻。（IG：@roxannetong）

惟仍然有大批網民力撐馬明同靚湯，大讚兩人相襯，「我覺得靚湯既品味真系好好，好好睇」、「我就奇了怪了 從他倆開始交往就老有人覺得馬明愛黃心穎不愛靚湯 說他一直拖著不結婚 其實人家也沒交往幾年 這不結婚了評論區又有人說他笑的勉強 看起來不是真的開心 服了」、「唔好比 係冇得比」。

而胡鴻鈞也發文力證，馬明遇見靚湯後變得外向活潑，「呢一日應該係我人生見過馬生 @kennethmkm 笑得最多最開懷嘅一日 平時嘅佢除左講車嘅時候會雀躍啲之外 基本上都係沉默同寡言 但呢段時間嘅佢 唔知係咪受到 @roxannetong 嘅影響 由以前覆message只限於emoji 到宜家會打字甚至會audio 我就知愛情嘅威力有幾大」。

馬國明與湯洛雯在婚禮上跳舞！（IG@hubertwu）

馬國明與湯洛雯在婚禮上跳舞！（IG@hubertwu）

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這並非是馬明首次因表情被誤會，2012年台慶頒獎禮上，馬國明憑《On Call 36小時》成為視帝大熱人選，惟不敵黎耀祥，眾藝人祝賀對方時，馬明目瞪口呆的表情廣獲網民熱議，「天然呆」表情更成為經典畫面。

馬國明憑住《On Call 36小時》獲提名《萬千星輝頒獎典禮2020》視帝，並成為大熱人選，可是他最終不敵黎耀祥，而當一眾藝人祝賀祥仔奪得視帝時，馬明望住他們竟然一臉呆滯，露出一副「天然呆」的表情，他這個呆萌樣子更成為了經典表情包。(電視截圖)