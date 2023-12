名模Kendall Jenner憑美國家族真人騷《Keeping Up with the Kardashians》而爆紅,其戀情一直都是外界的焦點,不過近日就傳出與拉丁天王Bad Bunny分手。有指兩人近期甚少被見到在一起,最後一次合體已經是10月。

Kendall身材火辣。(IG圖片)

Kendall與Bad Bunny拍拖不足1年就傳出分手。(VCG)

Kendall Jenner與Bad Bunny今年2月與Justin Bieber夫婦一同約會而被傳出緋聞,其後兩人多次被拍的外出、出席音樂節及度假。另外,雖然兩人一直都沒有正式公開認愛,但今年10月就為時裝品牌以情侶檔拍攝廣告及出席米蘭時裝周宣傳。

今年10月兩人為時裝品牌以情侶檔拍攝廣告。(IG圖片)