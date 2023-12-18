許紹雄嫁女群星拱照　一人氣女星又出現被網民封婚禮KOL

人稱「Benz雄」的許紹雄，日前嫁女榮升外父，向來圈中人緣極佳的他，獲等一班圈中好友：宣萱、歐陽震華、陳豪夫婦、郭晉安、苗僑偉、黃日華、馬德鐘、姜大衛夫婦及劉丹等前來道賀，陣容勁過台慶。從社交平台上的相片所見，一班藝人難得聚頭，紛紛合照留念，大家玩得好盡興。

群星賀許紹雄嫁女，做外父。網民稱這張大合照就像一部 TVB 的年度戲劇。（小紅書）

網民見回一班「熟悉的面孔」都非常感慨，留言說：「最後張大合照，看到兒時看的港劇裡的演員們還在，還好好的，真好，大家身體健康就好」、「港星聚會感覺他們才是一家人」、「這張大合照就像一部 TVB 的年度戲劇」。

大家玩得好盡興。（小紅書）

大家自拍留念。（小紅書）

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而有網民則在婚宴上，發現一個最近曝光率極高的身影，她就是高海寧。高海寧近排不但憑台慶劇《新聞女王》人氣急升，工作不斷；還頻頻出席婚禮，繼上月尾和日前，先後飛赴澳洲和泰國蘇梅島，分別擔任好姊妹王丹妮和湯洛雯的姊妹團，今次許紹雄嫁女都見到她，難怪有網民取笑她近排成為婚禮KOL。

高海寧與許紹雄之前在馬來西亞檳城拍攝電影《銷戰》。（小紅書）

高海寧上月飛赴澳洲擔任好姊妹王丹妮姊妹團。（資料圖片）

網民搞笑留言：「高海寧又在？」、「佢好忙啊，邊度都有佢，哈哈」、「高ling好忙 泰國翻來又即刻飲」、「說明她人緣好」。

日前又飛泰國蘇梅島擔任好姊妹湯洛雯姊妹團。（IG圖片）

仲攞到花球。（IG圖片）

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