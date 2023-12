Tyson Yoshi Gareth.T 首個聯乘音樂會　強烈曲風震撼會展

歌手Tyson Yoshi(程浚彥)及Gareth.T (湯令山)上周六(16日)假香港會議展覽中心(Hall 5BC)主辦首個聯乘音樂會《FWD 富衛保險10周年呈獻:MOOV LIVE TYSON YOSHI x GARETH.T》,勢以強烈的曲風、型格的舞台俘虜一眾樂迷。

Tyson和Gareth曾共同創作及發布合唱歌《december》,碰巧是次音樂會亦於12月舉行,因此他們便提出以「Live in December」為主題,盼與各位樂迷歡度2023年最後的月份,並以震撼的演出留下美好的回憶,迎接新的一年、新的開始。開場即以強烈的重金屬搖滾音樂配以閃爍的燈光效果炒熱全場氣氛,台前的白色大布幕覆蓋著主舞台,透過聚光燈配合音樂節奏,將樂隊及兩位主角的身影影射於幕前,已使台下觀眾期待萬分!於音樂高潮部分,隨著密集響亮的煙火聲,布幕落下,兩位主角終如搖滾巨星般於迷霧中閃耀登場,瞬間場內歡呼聲震耳欲聾!

承接開場的搖滾風格,Tyson與Gareth隨即為樂迷唱出《see you in hell》以Pop Punk風格延續火熱氣氛,破格開場已令樂迷驚喜萬 分、眼前 一亮。Tyson隨後唱出幾首個人名作《Self-Made》、《In My Dream》及《if i die tonight》,現場氣氛稍稍緩和。Tyson隨著歌詞「promise me you won’t cry」走至台中的大型骷髏頭佈置,突消失於迷霧中,再次出現於眼前的人頓變為Gareth,並為觀眾帶來《笑住喊》、《Shining》、《Whole World》等歌曲,令大家轉換情緒,由剛才帶著些許不捨和唏噓,再次懷抱希望及期盼。

接下來,二人重新出現於台前, 在一個溫馨的室內佈景中 ,為觀眾帶來新曲《less than 3》,溫柔磁性的聲線令人陶醉不已。此佈景亦別有一番用心,一張沙發,一個紅色咕臣,一枝結他,三個人,正正重現了兩人識於微時的場景。二人兩年前一起合作翻唱《刻在我心底的名字》的畫面亦重新搬到舞台上,與觀眾一起回味兩人當年青澀的模樣。一曲落下,Tyson將手上的紅色咕臣交給Gareth後,便獨留Gareth一人於台上憑歌寄意,藉着《Honest》等歌曲向觀眾剖白他最近內心的感情獨白。在拉扯中一分為二的紅色咕臣、飄散紛飛的羽毛,猶如他破碎的心,帶著思念的情感緩緩唱出《Let me know》及最新派台歌曲《緊急聯絡人》,舞台的佈置亦一件一件被拆卸,人去樓空,讓觀眾也被落寞的氛圍渲染,仿似置身Gareth的情感世界,慨嘆逝去的情感無法挽回。

Tyson為安慰好友,先以模仿Gareth的調皮唱腔引入《boyfriend material》,再緊接自己的《be mine》、《I don’t smoke & i don’t drink》向大家說明雖然自己給人的印象總是個壞男孩,但現實中卻是個不煙不酒、對感情專一的「乖乖仔」。其後,Tyson亦為大家送上其膾炙人口的《Christy》,其對感情認真、從一而終的深情模樣令在場不少女歌迷心動不已。

接近音樂會尾段,回望過去一年,對於Tyson及Gareth或許不是事事如意,甚至荊棘滿途,但兩人仍然只想堅持做自己,以《勁浪漫 超溫馨》中一句「銀行存款等於零」告訴大家即使用盡一分一毫,他們亦不需尋求別人認同,追隨內心,一心創作只屬於Tyson Yoshi和Gareth.T自己的音樂。被拆卸的沙發重新組裝,甚至被延長以容納更多的人,二人與樂隊一起並肩而坐,分別獻唱對方的歌曲《Growing Up》和《speed limit》,寓意即使中途有人離他們而去,音樂路上依然有一班好同伴陪伴左右,與他們堅定前行。

最後,Gareth與Tyson唱出《Oh Jessica》自我鼓勵,迎接新的一年、新的開始,並以二人創作的合唱歌曲《december》作結,與音樂會主題互相呼應,為是次音樂會畫上溫馨圓滿的句號。