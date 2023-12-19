Tyson Yoshi Gareth.T 首個聯乘音樂會　強烈曲風震撼會展

歌手Tyson Yoshi（程浚彥）及Gareth.T (湯令山）上周六（16日）假香港會議展覽中心（Hall 5BC）主辦首個聯乘音樂會《FWD 富衛保險10周年呈獻：MOOV LIVE TYSON YOSHI x GARETH.T》，勢以強烈的曲風、型格的舞台俘虜一眾樂迷。

新世代創作型音樂偶像Tyson Yoshi（程浚彥）及Gareth.T (湯令山）首個聯乘音 樂會以強烈的搖滾風格為音樂會揭開序幕，強勢登場。

Tyson和Gareth曾共同創作及發布合唱歌《december》，碰巧是次音樂會亦於12月舉行，因此他們便提出以「Live in December」為主題，盼與各位樂迷歡度2023年最後的月份，並以震撼的演出留下美好的回憶，迎接新的一年、新的開始。開場即以強烈的重金屬搖滾音樂配以閃爍的燈光效果炒熱全場氣氛，台前的白色大布幕覆蓋著主舞台，透過聚光燈配合音樂節奏，將樂隊及兩位主角的身影影射於幕前，已使台下觀眾期待萬分！於音樂高潮部分，隨著密集響亮的煙火聲，布幕落下，兩位主角終如搖滾巨星般於迷霧中閃耀登場，瞬間場內歡呼聲震耳欲聾！

Gareth與Tyson唱出《Oh Jessica》自我鼓勵，迎接新的一年、 新的開始。

承接開場的搖滾風格，Tyson與Gareth隨即為樂迷唱出《see you in hell》以Pop Punk風格延續火熱氣氛，破格開場已令樂迷驚喜萬 分、眼前 一亮。Tyson隨後唱出幾首個人名作《Self-Made》、《In My Dream》及《if i die tonight》，現場氣氛稍稍緩和。Tyson隨著歌詞「promise me you won’t cry」走至台中的大型骷髏頭佈置，突消失於迷霧中，再次出現於眼前的人頓變為Gareth，並為觀眾帶來《笑住喊》、《Shining》、《Whole World》等歌曲，令大家轉換情緒，由剛才帶著些許不捨和唏噓，再次懷抱希望及期盼。

Tyson模仿Gareth演唱《boyfriend material》並 獻上大熱歌曲《be mine》、《I don’t smoke & i don’t drink》，迷人的 魅力迷倒在場不少粉絲。

接下來，二人重新出現於台前， 在一個溫馨的室內佈景中 ，為觀眾帶來新曲《less than 3》，溫柔磁性的聲線令人陶醉不已。此佈景亦別有一番用心，一張沙發，一個紅色咕臣，一枝結他，三個人，正正重現了兩人識於微時的場景。二人兩年前一起合作翻唱《刻在我心底的名字》的畫面亦重新搬到舞台上，與觀眾一起回味兩人當年青澀的模樣。一曲落下，Tyson將手上的紅色咕臣交給Gareth後，便獨留Gareth一人於台上憑歌寄意，藉着《Honest》等歌曲向觀眾剖白他最近內心的感情獨白。在拉扯中一分為二的紅色咕臣、飄散紛飛的羽毛，猶如他破碎的心，帶著思念的情感緩緩唱出《Let me know》及最新派台歌曲《緊急聯絡人》，舞台的佈置亦一件一件被拆卸，人去樓空，讓觀眾也被落寞的氛圍渲染，仿似置身Gareth的情感世界，慨嘆逝去的情感無法挽回。

因音樂而結識的Tyson、Gareth與Teddy重現從前一起合唱的情境，於溫馨的室 內佈景唱出新曲《less than 3》和重新翻唱《刻在我心底的名字》與觀眾一起回 味當年的青澀。

Tyson為安慰好友，先以模仿Gareth的調皮唱腔引入《boyfriend material》，再緊接自己的《be mine》、《I don’t smoke & i don’t drink》向大家說明雖然自己給人的印象總是個壞男孩，但現實中卻是個不煙不酒、對感情專一的「乖乖仔」。其後，Tyson亦為大家送上其膾炙人口的《Christy》，其對感情認真、從一而終的深情模樣令在場不少女歌迷心動不已。

好兄弟。

接近音樂會尾段，回望過去一年，對於Tyson及Gareth或許不是事事如意，甚至荊棘滿途，但兩人仍然只想堅持做自己，以《勁浪漫 超溫馨》中一句「銀行存款等於零」告訴大家即使用盡一分一毫，他們亦不需尋求別人認同，追隨內心，一心創作只屬於Tyson Yoshi和Gareth.T自己的音樂。被拆卸的沙發重新組裝，甚至被延長以容納更多的人，二人與樂隊一起並肩而坐，分別獻唱對方的歌曲《Growing Up》和《speed limit》，寓意即使中途有人離他們而去，音樂路上依然有一班好同伴陪伴左右，與他們堅定前行。

最後，Gareth與Tyson唱出《Oh Jessica》自我鼓勵，迎接新的一年、新的開始，並以二人創作的合唱歌曲《december》作結，與音樂會主題互相呼應，為是次音樂會畫上溫馨圓滿的句號。