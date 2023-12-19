周海媚去世｜骨灰安葬香港落葉歸根　傳4億遺產最終受益人非母親

周海媚於本月11日因病離世，終年57歲，消息令人大感惋惜和哀痛。昨日（18日）其家人就透過周海媚工作室發布告別式消息，指儀式已低調完成。周母率全家人透過周海媚工作室的社交專頁發文，表示：「吾愛女周海媚一直善良、開朗、堅強、有愛心，她對生活的態度一直積極向上，縱有難題也是樂觀面對！海媚一生中塑造了無數成功的角色！願只把她的美好留在大家心中，所以選擇僅在至親的見證下，已完成了吾愛女的告別儀式。希望各位見諒！ 🙏🙏🙏她的毛孩子們也會妥善安排，請大家放心！」

周母率家人發表聲明。（微博@周海媚工作室）

據內地傳媒報道周海媚雖然已在內地生活了20年，但她自小在港長大，其家人認為將她的骨灰安葬在香港最為適合，好讓周海媚可以落葉歸根。另外又有報道指周海媚生前若未有預立遺囑，按照遺產繼承人順序，母親就是首位繼承人。有消息指周海媚的的姊弟們均已表態無意承繼家產，故周海媚的遺產將會全數留給母親。不過由於周媽媽年事已高，所以最終的受益者也會是周海媚的姊弟們，據悉，當中包括北京及香港的房產、公司股份及債券等總值4億人民幣（約4.45億港元）。至於周海媚生前遺下的數隻愛犬，將會被其家人帶回港繼續飼養。

周海媚的離世令人婉惜。（《東張西望》截圖）

周海媚飾演的周芷若至今都是經典。（影片截圖）

周海媚因病去世，終年57歲。（微博@周海媚工作室）