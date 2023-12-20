新聞女王｜何依婷演技極有進步　搶女配角萬事俱備只睇一件事

《新聞女王》結局篇先前播出時，獲讚劇情「反轉再反轉」。昨晚（19日）曉薇（何依婷飾）企圖跳海自殺並遭Man姐（佘詩曼飾）鬧醒一段，無論曉薇或是Man姐對白均相當虐心；加上之後來個「精神分裂」大反轉，原來Man姐從沒踏足海邊，一切都是曉薇自己幻想出來，此時畫面播出曉薇對著空氣自言自語、及笑著繪畫恐怖畫的衝擊畫面，令內地及香港網民均大呼心寒兼超乎想像，Man姐收到恐怖畫後的吃驚樣，亦被笑指嚇到「表情管理也失守」，更有眼利網民看出劇組小心思，就是海邊Man姐的鏡頭濾色與平時有差異：「鋪排得幾好，有點意想不到。」

何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。

何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。

何依婷呢幕戲演活咗生無可戀、自我放棄同怨天尤人嘅狀態，眼神仲要真係好空洞咁，難怪演技終獲平反。

含淚兼含恨控訴Man姐。

含淚兼含恨控訴Man姐。

含淚兼含恨控訴Man姐。

海邊幻覺戲寓意深遠：Man姐是曉薇精神偶像

其實曉薇與Man姐海邊互罵戲不但被熱捧為結局周名場面，更被譽為「全劇第一淚點」，場口劇情講述Slash（馬貫東飾）身亡後，萬念俱灰的曉薇企圖跳海，在千鈞一髮之際遭Man姐阻止。心有不甘的曉薇怒摑Man姐之餘，更爆喊指控Man姐看著她跑向爛地也不作提點，Man姐聞言爆Seed鬧醒曉薇：「我同你一樣，都係不停咁喺塊爛地度跑架咋，但我冇怨呀，因為我知自己為咩而努力，我係為咗我自己而跑…你一日唔搞清楚自己想要啲乜嘢，淨係望住個結果，完全唔Enjoy跑嘅過程，你跑嚟都冇意思」、「唔好睇小嗰塊爛地，有邊棟樓唔喺個爛地度起出嚟」、「你有好多選擇㗎，睇你自己想要乜嘢㗎之嘛，學吓對自己好啲啦，人哋唔珍惜你，唔該你自己珍惜你自己」，警世又勵志。

何依婷被封全劇最慘角色。

何依婷被封全劇最慘角色

網民指除了再被Man姐的智慧及氣勢折服，該幕幻覺戲亦令曉薇人格更趨立體，清楚刻劃了曉薇既想擺脫Man姐操控、又離不開Man姐的事實，亦凸顯了Man姐在曉薇心目中是「精神偶像」的身份，網民留言：「曉薇心裡面永遠都有Man姐嘅位置，又依賴佢又佩服佢，但係又有啲憎佢」、「Man姐一直以嚟咁照顧曉薇，佢哋依段情其實好感人。」對於曉薇先後失去了妹妹曉欣（陳若思飾）、Slash及佐治（馬國明飾），網民無不感到同情並封曉薇「全劇最慘的人」，依婷演技亦因該幕獲得平反：「近兩集演得好入戲，看得我想抱緊她」、「眼神空洞手足無措，很入戲」、「內心戲有改進」、「曉薇啲演技愈到戲後期愈好」、「個角色唔易演」、「曉薇對住Man姐依段，何依婷做得好唔錯」。

何依婷實力上的進步已得到不少人認可。

演技爆發搶女配角只爭一步？

何依婷剛完婚，已一早表示不會放棄事業，如果下年頭頒獎典禮能夠奪下「最佳女配角」，可說是喜事成雙。今次在《新聞女王》中的演出，相信實力上的進步已得到不少人認可，在高層方面，結婚有樂小姐撐場，明顯備受器重。最大的變數，當然是同爭女配角的對手，同劇的高海寧與龔慈恩、《破毒強人》郭柏妍、《一舞傾城》陳星妤都是比較強大的競爭對手。