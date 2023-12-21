姚焯菲服裝品牌連身裙逾四千蚊貴過MIRROR品牌　同款外套淘寶有售

姚焯菲（Chantel）雖然尚未完成學業，但近日就以年僅17歲之齡做老闆，與好友推出服裝品牌「chantelxade」，更親身上陣做Model做「生招牌」！Chantel品牌的服裝以「BLACKPINK」為主，衣服多是粉紅色和黑色，價格由$240至$4,596不等，最平的是一條印有店名和Logo的手繩，最貴的則是一件白色連身Tube Dress，名為「Chantel Dress」；至於最易Carry的衛衣，則$800一件。

姚焯菲推出自家品牌，樂小姐（左）都親臨撐場！（IG@62000000callme）

姚焯菲與好友Adeline合作做生意賣衫。（IG@chantelyiu）

Chantel親自做Model，是舖頭的生招牌。（IG@chantelyiu）

Chantel相當有愛心，開業初期，商品會以義賣形式發售，收益將撥捐香港乳癌基金會；不過部分網民對於Chantel開舖的意見就不太正面，不少人認為她是靠富爸爸，指她「成功需父幹」、「有錢就是任性」，另有人指她的網站服裝圖影得不好看，似用電話拍而非專業攝影師操刀。但其實Chantel今次特地聘用了攝影師Steve幫手影相，選址亦在Rosewood酒店內，明顯有花過心機。

至於衣服款式和價格，雖然網站上寫明，品牌理念是希望提供高質、可負擔的服裝，但不少網民都覺得服裝太貴，儘管有明星效應，賣貴少少都正常，不過就算是「頂流偶像」MIRROR的姜濤、盧瀚霆，他們的自家品牌最貴單品都只是二千多，是「Chantel Dress」的一半。

Chantel Dress索價$4,596被指太貴！（chantelxade網站）

姜濤品牌「To Zero」的最貴單品，價格為$2,899。（圖片來源：To Zero）

此外，網民嘲諷啲衫賣得貴卻似「淘寶款」、旺中款、中學班衫，甚至有Grad din Feel；而網站上其中一件Chantel身穿、索價$2,808的「Hug Me All You Want」外套，心口一大粒毛毛星星、以及領口袖口的設計，都被指與一件淘寶衫撞款，而淘寶的那件只售￥86.9，折合港幣都$100有找。不過，其實衣着品味美醜，向來都是見仁見智，總有人喜歡有人不喜歡，有人嫌貴，也總有「小菲象」覺得物有所值。

Chantel品牌推出，價值$2,808的「Hug Me All You Want」外套。（chantelxade網站）

Chantel手上這件外套，被指與洶寶衫撞款。（IG@62000000callme）