姚焯菲服裝品牌連身裙逾四千蚊貴過MIRROR品牌　同款外套淘寶有售

姚焯菲(Chantel)雖然尚未完成學業,但近日就以年僅17歲之齡做老闆,與好友推出服裝品牌「chantelxade」,更親身上陣做Model做「生招牌」!Chantel品牌的服裝以「BLACKPINK」為主,衣服多是粉紅色和黑色,價格由$240至$4,596不等,最平的是一條印有店名和Logo的手繩,最貴的則是一件白色連身Tube Dress,名為「Chantel Dress」;至於最易Carry的衛衣,則$800一件。

姚焯菲推出自家品牌,樂小姐(左)都親臨撐場!(IG@62000000callme)

姚焯菲與好友Adeline合作做生意賣衫。(IG@chantelyiu)

Chantel親自做Model,是舖頭的生招牌。(IG@chantelyiu)

Chantel相當有愛心,開業初期,商品會以義賣形式發售,收益將撥捐香港乳癌基金會;不過部分網民對於Chantel開舖的意見就不太正面,不少人認為她是靠富爸爸,指她「成功需父幹」、「有錢就是任性」,另有人指她的網站服裝圖影得不好看,似用電話拍而非專業攝影師操刀。但其實Chantel今次特地聘用了攝影師Steve幫手影相,選址亦在Rosewood酒店內,明顯有花過心機。

至於衣服款式和價格,雖然網站上寫明,品牌理念是希望提供高質、可負擔的服裝,但不少網民都覺得服裝太貴,儘管有明星效應,賣貴少少都正常,不過就算是「頂流偶像」MIRROR的姜濤、盧瀚霆,他們的自家品牌最貴單品都只是二千多,是「Chantel Dress」的一半。

Chantel Dress索價$4,596被指太貴!(chantelxade網站)

姜濤品牌「To Zero」的最貴單品,價格為$2,899。(圖片來源:To Zero)

此外,網民嘲諷啲衫賣得貴卻似「淘寶款」、旺中款、中學班衫,甚至有Grad din Feel;而網站上其中一件Chantel身穿、索價$2,808的「Hug Me All You Want」外套,心口一大粒毛毛星星、以及領口袖口的設計,都被指與一件淘寶衫撞款,而淘寶的那件只售¥86.9,折合港幣都$100有找。不過,其實衣着品味美醜,向來都是見仁見智,總有人喜歡有人不喜歡,有人嫌貴,也總有「小菲象」覺得物有所值。

Chantel品牌推出,價值$2,808的「Hug Me All You Want」外套。(chantelxade網站)

Chantel手上這件外套,被指與洶寶衫撞款。(IG@62000000callme)