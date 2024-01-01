2023回顧｜《01娛樂》十大最多人關注新聞　李玟周海媚死訊最震驚

2023年即將過去，今年娛樂圈發生大大小小的新聞，不少事件更成為全城熱話。當中樂壇天后李玟及周海媚的離世震驚各界，而年初發生名媛蔡天鳳碎屍案更引來全程關注，以下同大家回顧《01娛樂》2023年十大最多人關注新聞！



1. 李玟家中輕生終年48歲 姐姐公布死訊：經過長時間與病魔抗爭

李玟（CoCo）7月5日晚上突傳出死訊，她的家姐李思林公布妹妹在家中輕生不幸離世的消息，終年48歲。

李玟（CoCo）7月5日晚上突傳出死訊。（微博@CoCo李玟）

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們：

我們懷著極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福也同給我們療治傷痛的空間和時間！

最後，再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。同時希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

Carol & Nancy 泣告

李思林公布妹妹在家中輕生不幸離世的消息。（Facebook@NancyLee李思林）

2. 東張｜女子與眼鏡男疑於車廂上演活春宮 地鐵發聲明譴責：不文明

《東張+》5月28日報道了網上流傳一段疑似「救火」片段，片中一名白衣女子依偎在眼鏡男身上，並將右手伸向眼鏡男胯下，期間眼鏡男身上的袋子晃動，疑是女子為眼鏡男手淫。片段在網上瘋傳，引起網民熱討，之後上海地鐵官方發布聲明，強烈譴責這對情侶的不雅行為，認為這種行為不符合地鐵文明出行的標準，並呼籲乘客遵守公共秩序和文明禮儀。

一名白衣女子依偎在眼鏡男身上，女子把右手伸向眼鏡男胯下。（節目截圖）

3. 黎明演唱會期間被台下觀眾要求講國語 天王即以一字回應震撼全場

陳奕迅在澳門開演唱會時，被台下觀眾要求他講國語而引起一連串風波，原來早在今年6 月黎明（Leon）在澳門開騷時亦曾發生過同類事件。當時黎明正想跟大家分享小時候的事，當他一開口用廣東話說：「細個嗰時呢…」台下立刻有把雄壯的聲音響起說：「講國語！」黎天王立刻回應說：「好。」就轉為國語繼續說下去。

本來在講廣東話的黎明被台下觀眾打斷說話。（網上截圖）

4. 李連杰被揭「終身坐輪椅」急速衰老似80歲爺爺 將20億身家傳給她

李連杰出道40年靠着雙腿雙腳打進影壇，奪過金像獎影帝，金馬獎也拿過，怎料健康爆出問題，他在2013年被診斷出有甲狀腺亢進問題，以及長期拍武打戲導致的腿部舊傷，被醫生宣告「要麼不拍戲，要麼坐輪椅」，他還樂觀自嘲：「如果現在退休，晚年會坐輪椅，但現在繼續拍電影，到晚年坐輪椅，就可以在輪椅上鑲幾顆鑽石。」堅持繼續拍戲的李連杰，卻因藥物作用導致暴肥，心臟也出現問題，近年甚至老化嚴重，白髮蒼蒼，外表猶如80歲爺爺。面對病魔纏身，外傳李連杰已將20億港幣財產全交給太太利智，甚至曾公開透露：「很多年前就捐給老婆啦，所有的錢都不在我的名下。」

李連杰。（視覺中國）

5. 39歲四葉草男星廣州街頭賣雞腳糊口 陳自瑤一定記得這位舊朋友

39歲的前無綫藝人蔡淇俊，於2014年約滿後北上搵食，不但在佛山定居，還轉行做飲食業，隨着經濟起飛，他高峰期擁有10間米線店及火鍋店，又經營咖啡店，可惜隨着疫情出現，他的生意亦全部結業。有網民在廣州遇上蔡淇俊，當時他正在擺攤售賣雞腳，60多元一斤，仍有不少人幫襯，主要還是找他影相打卡，他亦來者不拒，非常貼地親民。影片曝光後，有網民重提他跟陳自瑤的一段情，還大讚二人當年非常合襯，未能開花結果，甚為可惜。

蔡淇俊在廣州街頭賣雞腳，仍舊靚仔。（小紅書）

6. 周海媚因病去世搶救無效 工作室發文證實消息

周海媚在12月11日傳出離世消息，事緣有網民在微博發熱話，引起外界無限揣測，周海媚「死訊」更衝上熱搜榜首位。不過周海媚的工作人員一直未有出來澄清，以致「死訊」愈演愈烈。直至翌日（12日）晚上周海媚工作室於微博發文：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。」證實死訊。

周海媚在12月11日病逝。（微博@周海媚工作室）

周海媚工作室發文證實消息。（微博截圖）

7. 陳小春嬲嬲指唔識英文就要俾你鄙視？ 黃子華爆金句神回秒殺

今年5月網上翻hit一條2006年TVB節目《殘酷一叮》的片段，在節目中有一位參賽者表演完畢後，用英文說出了一段說話，當時陳小春並不明白她的意思，之後黃子華將參賽者的說話翻譯一次。不過當時陳小春好像有點生氣，並說：「英文唔...唔好唔得呀？你咁樣鄙視我嘅？」好意提醒的黃子華呆了一呆，反問他：「嘩，向你解釋就叫鄙視你？」立即得到全場觀眾鼓掌。

陳小春表示聽不明白。（節目截圖）

陳小春都知道自己講笑惹出禍，想轉移話題，誰不知黃子華爆出金句：「問你攞貼士即係打劫你。」全場觀眾立即爆笑拍掌，陳小春也只能以笑臉回應，李克勸立即打圓場，向參賽者說：「唔該晒你先。」

黃子華：「問你攞貼士即係打劫你。」（節目截圖）

8. 以神之名｜方力申女友葉萱被邪教領袖性侵 34秒變態錄音終極曝光

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》（In the Name of God: A Holy Betrayal）聚焦於韓國攝理教教主鄭明析如何借宗教來性侵女信徒，並揭開令人心寒的真實內情。其中一位受害人正是方力申女友葉萱（Maple，韓文名：鄭秀晶），她在首集聲淚俱下詳細講述被鄭明析性侵的過程，勇敢站出來揭發真相，希望往後不要再有女性像自己般受傷害。此外，葉萱同意公開了34秒恐怖變態錄音。錄音中，鄭明析表示：「抱我，抱緊我，說妳會永遠愛主。」、「我們的秀晶屁股真大，妳很舒服吧？」、「我好像高潮了50次」，內容極為不雅，更令觀眾感不安及心痛。

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》。（Netflix）

受害人葉萱詳細講述被鄭明析性侵的過程。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

9. 45歲陳鍵鋒發福留鬚金毛Look現身加拿大 近年低調避世變油膩大叔

陳鍵鋒自2010年約滿TVB後轉戰內地發展，但近年因受腦血管遺傳病影響，淡出演藝圈，更一度轉行做潛水教練，不過2021年他因牽涉到潛水學員溺斃事件，受風波影響更搬屋避世，之後就一直低調，甚少分享近況。今年5月有網民在加拿大多倫多機場偶遇陳鍵鋒，相中所見，身穿黑色衫的陳鍵鋒染了一頭金髮，還戴着耳釘，打扮相當時髦。不過身材明顯發福不少，連頸部同背部都十分厚肉，而且未有剃鬚，與過往青靚白淨的形象相差甚遠，網民紛紛留言感嘆昔日的靚仔小生已不復存在，亦有人指他變得「油膩」了不少。

有網民在加拿大多倫多機場偶遇陳鍵鋒。（小紅書圖片）

陳鍵鋒在電影《新包青天之冰魄》中明顯發福不少，不但面圓圓，連頸部同背部都十分厚肉。（影片截圖）

10. 蔡天鳳案｜潘女與關楚耀真正關係曝光 一張相揭女方早已見埋家長

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）今年2月24日被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全城。Abby的前夫女友人，29歲的潘女亦因為涉嫌協助罪犯被捕。在潘女的IG上可以見到她曾與不少藝人合照，當中更與關楚耀有多張合照，兩人曾一齊食飯，合照時還會頭貼頭，看來十分老友。有眼利的網民發現在其中一張相是她與契媽的合照，她寫道：「to my leng leng 契媽愈來愈靚最緊要身體健康開開心心！愛你❤️」有網民留言問道：「關楚耀亞媽係你契媽？！」翻查資料可見關楚耀媽媽的樣貌的確與潘女的契媽一樣，相信潘女的契媽就是關楚耀的媽媽，她與關楚耀的關係比好朋友更close。

同關楚耀好老友。（IG圖片）