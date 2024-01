2023回顧｜《01娛樂》十大最多人關注新聞　李玟周海媚死訊最震驚

2023年即將過去,今年娛樂圈發生大大小小的新聞,不少事件更成為全城熱話。當中樂壇天后李玟及周海媚的離世震驚各界,而年初發生名媛蔡天鳳碎屍案更引來全程關注,以下同大家回顧《01娛樂》2023年十大最多人關注新聞!



1. 李玟家中輕生終年48歲 姐姐公布死訊:經過長時間與病魔抗爭

李玟(CoCo)7月5日晚上突傳出死訊,她的家姐李思林公布妹妹在家中輕生不幸離世的消息,終年48歲。

李玟(CoCo)7月5日晚上突傳出死訊。(微博@CoCo李玟)

致所有愛護CoCo李玟的歌迷和朋友們:

我們懷著極度哀傷的心情,告訴大家一個悲痛的消息:CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症,經過長時間與病魔鬥爭,可惜近日病情急轉直下,於7月2日在家中輕生,送院後一直昏迷,經醫院團隊努力搶救及治療,最終於7月5日返魂乏術,與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30週年,29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外,更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地,一直全力以赴為華人發光發亮,我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人,我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹,感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使,希望現在她去了更快樂的地方,不再受抑鬱症煎熬;相信上天一定會給她一個最好的安排!現在,我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親,希望大家多為這位老人家祈福也同給我們療治傷痛的空間和時間!

最後,再次感謝醫護人員全程盡心盡力的搶救及照顧。同時希望大家除了懷念CoCo,更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位,延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久,但她的光芒,永垂不朽!

Carol & Nancy 泣告

李思林公布妹妹在家中輕生不幸離世的消息。(Facebook@NancyLee李思林)

2. 東張|女子與眼鏡男疑於車廂上演活春宮 地鐵發聲明譴責:不文明

《東張+》5月28日報道了網上流傳一段疑似「救火」片段,片中一名白衣女子依偎在眼鏡男身上,並將右手伸向眼鏡男胯下,期間眼鏡男身上的袋子晃動,疑是女子為眼鏡男手淫。片段在網上瘋傳,引起網民熱討,之後上海地鐵官方發布聲明,強烈譴責這對情侶的不雅行為,認為這種行為不符合地鐵文明出行的標準,並呼籲乘客遵守公共秩序和文明禮儀。

一名白衣女子依偎在眼鏡男身上,女子把右手伸向眼鏡男胯下。(節目截圖)

3. 黎明演唱會期間被台下觀眾要求講國語 天王即以一字回應震撼全場

陳奕迅在澳門開演唱會時,被台下觀眾要求他講國語而引起一連串風波,原來早在今年6 月黎明(Leon)在澳門開騷時亦曾發生過同類事件。當時黎明正想跟大家分享小時候的事,當他一開口用廣東話說:「細個嗰時呢…」台下立刻有把雄壯的聲音響起說:「講國語!」黎天王立刻回應說:「好。」就轉為國語繼續說下去。

本來在講廣東話的黎明被台下觀眾打斷說話。(網上截圖)

4. 李連杰被揭「終身坐輪椅」急速衰老似80歲爺爺 將20億身家傳給她

李連杰出道40年靠着雙腿雙腳打進影壇,奪過金像獎影帝,金馬獎也拿過,怎料健康爆出問題,他在2013年被診斷出有甲狀腺亢進問題,以及長期拍武打戲導致的腿部舊傷,被醫生宣告「要麼不拍戲,要麼坐輪椅」,他還樂觀自嘲:「如果現在退休,晚年會坐輪椅,但現在繼續拍電影,到晚年坐輪椅,就可以在輪椅上鑲幾顆鑽石。」堅持繼續拍戲的李連杰,卻因藥物作用導致暴肥,心臟也出現問題,近年甚至老化嚴重,白髮蒼蒼,外表猶如80歲爺爺。面對病魔纏身,外傳李連杰已將20億港幣財產全交給太太利智,甚至曾公開透露:「很多年前就捐給老婆啦,所有的錢都不在我的名下。」

李連杰。(視覺中國)

5. 39歲四葉草男星廣州街頭賣雞腳糊口 陳自瑤一定記得這位舊朋友

39歲的前無綫藝人蔡淇俊,於2014年約滿後北上搵食,不但在佛山定居,還轉行做飲食業,隨着經濟起飛,他高峰期擁有10間米線店及火鍋店,又經營咖啡店,可惜隨着疫情出現,他的生意亦全部結業。有網民在廣州遇上蔡淇俊,當時他正在擺攤售賣雞腳,60多元一斤,仍有不少人幫襯,主要還是找他影相打卡,他亦來者不拒,非常貼地親民。影片曝光後,有網民重提他跟陳自瑤的一段情,還大讚二人當年非常合襯,未能開花結果,甚為可惜。

蔡淇俊在廣州街頭賣雞腳,仍舊靚仔。(小紅書)

6. 周海媚因病去世搶救無效 工作室發文證實消息

周海媚在12月11日傳出離世消息,事緣有網民在微博發熱話,引起外界無限揣測,周海媚「死訊」更衝上熱搜榜首位。不過周海媚的工作人員一直未有出來澄清,以致「死訊」愈演愈烈。直至翌日(12日)晚上周海媚工作室於微博發文:「海媚姐因病醫治無效,於2023年12月11日離開了我們。」證實死訊。

周海媚在12月11日病逝。(微博@周海媚工作室)

周海媚工作室發文證實消息。(微博截圖)

7. 陳小春嬲嬲指唔識英文就要俾你鄙視? 黃子華爆金句神回秒殺

今年5月網上翻hit一條2006年TVB節目《殘酷一叮》的片段,在節目中有一位參賽者表演完畢後,用英文說出了一段說話,當時陳小春並不明白她的意思,之後黃子華將參賽者的說話翻譯一次。不過當時陳小春好像有點生氣,並說:「英文唔...唔好唔得呀?你咁樣鄙視我嘅?」好意提醒的黃子華呆了一呆,反問他:「嘩,向你解釋就叫鄙視你?」立即得到全場觀眾鼓掌。

陳小春表示聽不明白。(節目截圖)

陳小春都知道自己講笑惹出禍,想轉移話題,誰不知黃子華爆出金句:「問你攞貼士即係打劫你。」全場觀眾立即爆笑拍掌,陳小春也只能以笑臉回應,李克勸立即打圓場,向參賽者說:「唔該晒你先。」

黃子華:「問你攞貼士即係打劫你。」(節目截圖)

8. 以神之名|方力申女友葉萱被邪教領袖性侵 34秒變態錄音終極曝光

Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)聚焦於韓國攝理教教主鄭明析如何借宗教來性侵女信徒,並揭開令人心寒的真實內情。其中一位受害人正是方力申女友葉萱(Maple,韓文名:鄭秀晶),她在首集聲淚俱下詳細講述被鄭明析性侵的過程,勇敢站出來揭發真相,希望往後不要再有女性像自己般受傷害。此外,葉萱同意公開了34秒恐怖變態錄音。錄音中,鄭明析表示:「抱我,抱緊我,說妳會永遠愛主。」、「我們的秀晶屁股真大,妳很舒服吧?」、「我好像高潮了50次」,內容極為不雅,更令觀眾感不安及心痛。

Netflix紀錄片《以神之名:信仰的背叛》。(Netflix)

受害人葉萱詳細講述被鄭明析性侵的過程。(《以神之名:信仰的背叛》畫面)

9. 45歲陳鍵鋒發福留鬚金毛Look現身加拿大 近年低調避世變油膩大叔

陳鍵鋒自2010年約滿TVB後轉戰內地發展,但近年因受腦血管遺傳病影響,淡出演藝圈,更一度轉行做潛水教練,不過2021年他因牽涉到潛水學員溺斃事件,受風波影響更搬屋避世,之後就一直低調,甚少分享近況。今年5月有網民在加拿大多倫多機場偶遇陳鍵鋒,相中所見,身穿黑色衫的陳鍵鋒染了一頭金髮,還戴着耳釘,打扮相當時髦。不過身材明顯發福不少,連頸部同背部都十分厚肉,而且未有剃鬚,與過往青靚白淨的形象相差甚遠,網民紛紛留言感嘆昔日的靚仔小生已不復存在,亦有人指他變得「油膩」了不少。

有網民在加拿大多倫多機場偶遇陳鍵鋒。(小紅書圖片)

陳鍵鋒在電影《新包青天之冰魄》中明顯發福不少,不但面圓圓,連頸部同背部都十分厚肉。(影片截圖)

10. 蔡天鳳案|潘女與關楚耀真正關係曝光 一張相揭女方早已見埋家長

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi(蔡天鳳)今年2月24日被發現遭謀殺分屍,並藏屍大埔龍尾村村屋,消息震驚全城。Abby的前夫女友人,29歲的潘女亦因為涉嫌協助罪犯被捕。在潘女的IG上可以見到她曾與不少藝人合照,當中更與關楚耀有多張合照,兩人曾一齊食飯,合照時還會頭貼頭,看來十分老友。有眼利的網民發現在其中一張相是她與契媽的合照,她寫道:「to my leng leng 契媽愈來愈靚最緊要身體健康開開心心!愛你❤️」有網民留言問道:「關楚耀亞媽係你契媽?!」翻查資料可見關楚耀媽媽的樣貌的確與潘女的契媽一樣,相信潘女的契媽就是關楚耀的媽媽,她與關楚耀的關係比好朋友更close。

同關楚耀好老友。(IG圖片)