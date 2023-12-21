新聞女王｜佘詩曼一秒變臉眼神會鬧人　冧何廣沛換上滿眼女人味

《新聞女王》進入結局倒數，12月22晚會在翡翠台連續兩小時播出第25集及第26集大結局，台前幕後更會在當晚移師澳門上葡京綜合度假村綠茵勝境花園，與現場觀眾齊齊睇結局歡渡冬至。

佘詩曼李施嬅爭位白熱化

《新聞女王》昨晚（20日）的劇情講述何依婷和高海寧相繼離職，令佘詩曼陷入困境，此時爆出轟動全城的尋妻事件，王敏奕與李施嬅及馬國明等持不同看法，王敏奕在無計可施下求佘詩曼出手相助，其間卻因擅闖民居被捕，佘詩曼找來李施嬅前男友高鈞賢去保釋她和吳業均。李施嬅竟然偷去王敏奕的獨家片段，因此贏盡焦點，事後假仁假義向佘詩曼道歉實質攞威，該幕阿佘與施嬅單靠「眼神互片」及「有骨單打對白」已戲味十足，二人多場的眼神Close Up戲更獲讚高手過招，難怪二人爭奪今屆視后均呼聲甚高！

王敏奕與李施嬅師徒決裂。

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眼神會講對白鬧人

踏入結局周，佘詩曼再度多角度展現教科書級別視后功架，昨晚單是看著王敏奕訴說新聞初心一幕，一臉的憐愛與認同，再加上在flashback片段中展現的稚氣及對初心的堅持，演活了佘詩曼的成長及潛藏內心的善良。另昨晚佘詩曼遭李施嬅、佐治及鄧智堅（鄧智堅飾）輪流夾擊及奚落，佘詩曼先是不吃眼前虧微笑著準備離去，但旋即一個轉身兼一秒變臉怒瞪李施嬅，並舉起手上電話狠狠指著李施嬅，雖然沒有對白，但單憑眼神已說出「你哋睇住嚟」五個字，憑「動作殺」展現超班演技。

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何廣沛對佘詩曼忠心之謎

今晚（21日）鄧智堅等人對佘詩曼繼續進擊，煽動員工聯署反對及投票罷免改革Prime time，當中包括變節的文家軍！就在佘詩曼最無助之際，何廣沛飾演的文家軍忠臣Ivan當著眾人前，提議將投票推遲至香港專業新聞獎後才進行，成功為佘詩曼解圍。今晚Ivan更會終極自揭對佘詩曼忠心耿耿之謎。由於Ivan戲份直到結局周開才始重起來，不少網民為已經是男主角的何廣沛感到可惜；但其實Ivan一角在內地相當受歡迎，除因每次總會被佘詩曼要他11點離去而獲封「11點哥」，還因他對佘詩曼所有決定均逆來順受而獲封「全劇最忠心人物」。

何廣沛封是對佘詩曼最忠心的人。

何廣沛的情深Ivan 獲讚

何廣沛全劇吸獲最高討論度一幕，是一心改革Prime Time的佘詩曼選了林正峰飾演的王偉擔任頭炮男主播後，因擔心何廣沛不開心，叫了他入房心理輔導，說：「我揀王偉係因為今次改革太緊要，我唔可以畀位人入，話我淨係捧自己人。」何廣沛聽完只是低頭傻笑，換來佘詩曼沒好氣追問：「你笑咩呢？」此時何廣沛關掉佘詩曼office的窗簾，並情深款款謂：「你解釋得即係緊張我啦？你唔使講喇，我揀得跟你，就選擇信你，無論你想我點，我都會照做。」

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佘詩曼全天候叫Ivan BB

何廣沛此話一出，即獲網民盛讚Man爆又體貼、內外皆優，是全劇最值得支持角色：「超貼心又有眼力又機靈」、「太懂事了」、「這一幕真的好甜，甜份有點超標」、「他業務能力和宮鬥力也絕對不差」、「Ivan BB受委屈了」。至於佘詩曼回應Ivan BB的「冧樣五連環」，亦獲網民讚女人味大爆發：「阿佘表情管理恰到好處，眼睛裡的笑意滿滿，女人味呼之欲出」、「Man的嬌羞演的好好」。談到該幕，何廣沛笑言自己也演得很投入，並感激阿佘幫忙入戲：「我自己都好鍾意呢場戲，要歸功阿佘同我開親工都用Ivan BB稱呼我，無論幾遠見到我，都會：『Ivan BB 你返嚟喇？』，令我更容易去代入這段關係，真係好多謝阿佘嘅帶領，令到我拍情感戲時自然流露。」

何廣沛說每次開工佘詩曼都叫他Ivan BB令他很入戲。

佘詩曼引發Ivan BB圈粉潮

何廣沛續指當初一接到樂小姐電話，即二話不說答應演出，並馬上減掉12 Kg兼喪操腹肌，並由圓臉男變成凹臉男。談到角色戲份不多，何廣沛坦言不介意，又指為了突出Ivan BB對佘詩曼的仰慕及暖男度，在角色設計上花了不少心思：「好似幫佘詩曼磨筷子呀、同埋佘詩曼之後攞獎時喺台下幫佢拍片咁。」談到角色在內地爆紅，何廣沛笑指全靠與佘詩曼最後Bad Ending：「呢件事引起唔少女性粉絲瘋狂圈粉Ivan哥。」