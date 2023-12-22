尋味澳門｜戴祖儀介紹「老佛爺」唯一設計酒店　4000本珍藏成特點

黎諾懿近年拍攝了不少綜藝節目，其中今年的旅遊節目《隨懿深度行》更大受歡迎，最近他夥拍同樣是近年綜藝王的戴祖儀，拍攝全新的澳門旅遊節目《尋味澳門》，介紹八間當地中小企業的馳名美食，以及澳娛綜合旗下餐廳的餐饗體驗，貼地之餘又可以感受到風味人情。

黎諾懿帶你尋味澳門。（節目截圖）

黎諾懿在節目中提到，因為媽媽是澳門人，童年時期經常會「過大海」吃喝玩樂，亦因此在澳門留下不少腳毛。

第一集他帶大家去到多年來一直堅持以人手造杏仁餅的老字號餅家，現時已傳到第三代思穎手上，原來人手造的杏仁餅已被列入非物質文化遺產，傳人思穎表示：「自己覺得最香要keep住，唔好為咗追求銷量而去改用機器，keep住最原始嘅味道。」她亦指，因為人手問題，不開分店就是為了保持質素。鏡頭所見，的確很多人排隊就是為了這種古早風味，堅持是有回報的。

人手造杏仁餅的老字號餅家第三代傳人思穎。（節目截圖）

另一邊廂，戴祖儀帶大家去到全球唯一一間由「老佛爺」 設計的THE KARL LAGERFELD澳門，只看外觀已感受到與眾不同，以黑白色作主調，高雅之餘帶有神秘感，酒店每一個角落都一絲不苟，完全感受到設計師所花的心思。酒店另外一大特色就在博覽廊，裡面收藏4000本書，全部由「老佛爺」親自挑選，感覺置身藝術館一樣。

酒店另外一大特色就在博覽廊，裡面收藏4000本書。（節目截圖）