JACE陳凱詠快閃港鐵藝術舞台　期待年尾頒獎禮但「唔恨攞獎」

JACE陳凱詠日前出席港鐵藝術舞台快閃活動，與Fans提前慶祝聖誕節，更獻唱歌曲《練功》變成《做冬》，逗得過百粉絲開懷大笑：「見到大家好開心，因為平時呢度好衝忙，大家都急步走嘅，難得大家放棄啲返屋企嘅時間，真係好感恩。平時我都會坐港鐵出入，都會有人認得我，感覺幾得意嘅，佢地會冇啦啦走埋嚟講『我依家聽緊你首歌啊！』，加上平時冇化妝，咁都認得自己證明佢真係幾鍾意我。」



JACE陳凱詠日前出席港鐵藝術舞台快閃活動，與Fans提前慶祝聖誕節。

JACE第一次在站內獻唱，表示感覺新鮮，突然忽發奇想在車廂舉行個唱：「如果帶埋Dancer 同樂隊上車快閃，好似外國啲歌手咁融入日常生活，應該幾好Feel嘅，講講吓好有火想即刻搞。今日啲Fans好似幾聽話，叫佢地一齊合唱都肯開口，可能節日開心啲！」

JACE陳凱詠獻唱歌曲《練功》變成《做冬》，逗得過百粉絲開懷大笑。

聖誕節在即，JACE就話放假數天好好充電，為下月音樂會準備：「我同Jay Fung夾好咗，夾埋唔綵排住放吓假先，好似溫書咁唔休息讀唔入腦㗎，比自己更強嘅狀態見大家。難得有假期把握機會陪吓朋友、家人，因為我係好傳統嘅人，『冬大過年嘛』，但我亞爸唔傳統，去咗旅行唔陪我做節。」

JACE就話假期後出席頒獎禮，參加樂壇的盛事：「我從來唔恨攞獎，但作為樂壇一份子都會出席，做完歌、派台我唔諗攞獎。」

JACE就話假期後出席頒獎禮，參加樂壇的盛事：「我從來唔恨攞獎，但作為樂壇一份子都會出席，做完歌、派台我唔諗攞獎，最緊要樂迷聽到我嘅Message。其實今年成績好滿意，好多人都錫自己，多謝團隊比我咁豐富嘅一年。」