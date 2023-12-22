不是你不愛你｜葉念琛新戲獲網民大讚　原因之一竟係少咗佢？

有「MK活地亞倫」之稱的香港導演葉念琛，其新作《不是你不愛你》在聖誕檔期上映，同期港產片有由梁朝偉、劉德華主演的《金手指》，西片有《水行俠與失落王國》、《星願奇縁》等，形勢上似乎不夠其他電影強。不過《不是你不愛你》的口碑似乎也不錯，連出名評論電影較苛刻的網民「羅人」都連出幾個post，大讚葉念琛這套戲好睇，演員亦做得好。

《不是你不愛你》同檔期有很多大卡士電影。（電影海報）

羅人在群組「文人多說話」中出post說：「葉大導今次真係守得雲開見月明，今次要讃👍，個人覺得好睇……一班出色嘅演員，令電影生色不少。」他又指一眾演員中讓他最驚喜的是林國斌：「今次唔使打架、唔使做奸既Ben哥，演一個有錢嘅慈父，原來可以咁好演技，值得一讚。」

羅人讚葉念琛今次是「守得雲開見月明」。（資料圖片）

對於在《不是你不愛你》中的新一代「阿寶」譚旻萱，羅人讚她：「越睇越正，好自然唔（吾）做（造）作，演得唔錯。」他更大讚周漢寜：「佢真係好厲（利）害，套套電影都有佢份，每套電影都可以用不同方法去演繹，厲（利）害👍👍」、「演MK仔，又好有MK味，好搞野，有啲當年渣渣輝（張家輝）味道」，羅人更認為周漢寜會是未來影帝。

新一代「阿寶」譚旻萱被讚演得很自然。（資料圖片）

周漢寜（左一）是羅人心中的未來影帝。（資料圖片）

讚完葉念琛今次在選角上讓《不是你不愛你》生色不少後，羅人又指：「好彩今次冇方力申👍👍👍🤣🤣」畢竟時代不同，阿寶都換了，男主角都無可能永遠是同一人的。