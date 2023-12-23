Angelababy冬至帶囝囝聚餐展現好媽媽一面　傳被軟封殺消失幕前

Angelababy（楊穎）自今年9月傳出因在巴黎欣賞韓國女團BLACKPINK成員Lisa演出的「瘋馬騷」後，除了微博被禁言之外，各大綜藝節目包括《奔跑吧》亦將她除名，疑似遭到「軟封殺」。日前甘肅發生6.2級大地震，不少藝人都有伸出援手，當中一個公益基金會在微博公開Tag Angelababy的帳號，感謝對方捐贈了保暖防寒衣物、棉帳篷、發電機等物資，獲不少網民留言支持。不過Angelababy方面一直未有回應，昨日（22日）適逢冬至，有網民在餐廳偶遇同家人聚餐的Angelababy，並分享了她的幾張近照。

Angelababy原本人氣高企。（微博@楊穎工作室）

已被《奔跑吧》除名。（微博@angelababy）

Angelababy捐物資挽回聲譽。（微博截圖）

該網民寫道：「和朋友去吃飯，結賬往外走的時候，一下子看到一個美女，巨眼熟，仔細看一看是Angelababy！！在人群裏真的很亮眼，目測應該是帶着孩子出來和其他小朋友一起吃飯，孩子馬賽克，保護小朋友。這偶遇的事居然也發生在我身上了。」相中所見，戴着Cap帽的Angelababy，一直細心照顧囝囝，而且全程滿眼寵溺，可見她非常愛錫「小海綿」，雖然打扮低調，但外形出眾的她在人群中依然亮眼！

帶囝囝聚餐。（小紅書圖片）

好媽媽。（小紅書圖片）

有網民在餐廳偶遇同家人聚餐的Angelababy。（小紅書圖片）