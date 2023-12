新聞女王｜「準視后」佘詩曼感觸出Po：多謝所有支持嘅每一個你

無綫台慶劇《新聞女王》日前(22日)大結局,劇集自開播以來,掀起全城熱話及煲劇潮,尤其劇中靈魂人物佘詩曼,憑視后級演技,將霸氣十足的「Man姐」一角演繹得淋漓盡致,令她在中港兩地再度人氣急升,網民亦紛紛力推佘詩曼在今屆無綫台慶頒獎禮上再奪「最佳女主角」,成為「3封視后」。

佘詩曼憑無綫劇《新聞女王》在中港兩地再度人氣急升。(IG@charmaine_sheh)

佘詩曼被讚哭戲有層次感,「Man姐」成為她另一個代表作。(影片截圖)

Man姐一角成為熱話。(IG@charmaine_sheh)

今次再次獲得觀眾喜愛和肯定,佘詩曼也非常開心和激動,經過大結局後一晚的沉澱,她在社交平台送上由副導演剪輯的3分多鐘幕後花絮片段,並發文答謝所有支持《新聞女王》的每一位,言語間充滿不捨之情,佘詩曼寫道:「2023年嘅九個月裏面,呢部戲拍咗三個月,只係播咗個半月,但係留低咗好多回憶,全部都係美好嘅,會記住你哋每一個嘅笑容同笑聲,願所有人都閃閃發光。最後送上由副導演剪輯嘅幕後花絮,多謝所有支持「新聞女王」嘅每一個你,祝2024更加精彩。」

佘詩曼在Instagram發表感受。(IG@charmaine_sheh)

佘詩曼在Instagram分享了一條由副導演剪輯的幕後花絮。(IG@charmaine_sheh )

好多幕都令人留下深刻印象。(IG@charmaine_sheh)

Man姐處變不驚。(IG@charmaine_sheh)

劇中與譚俊彥有感情線。(IG@charmaine_sheh)

與馬國明是競爭對手。(IG@charmaine_sheh)

呢幕令觀眾看得非常入戲。(IG@charmaine_sheh)

不少同劇後輩演員留言多謝佘詩曼,吳業坤:「u are the best !!」、林正峰:「多謝你帶俾我哋咁多美好嘅回憶,唔捨得」、倪嘉雯:「Miss u man姐」、郭千瑜:「love u man姐,多謝Man姐呢三個月嘅愛」、鄭衍峰:「多謝Man姐」、鄧美欣:「多謝你Man姐,我哋愛你!」等,也有不少網民期待開拍續集。

眾演員開心今次與佘詩曼合作。(IG@kwangorrrrrr)