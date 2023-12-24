新聞女王｜「準視后」佘詩曼感觸出Po：多謝所有支持嘅每一個你

無綫台慶劇《新聞女王》日前（22日）大結局，劇集自開播以來，掀起全城熱話及煲劇潮，尤其劇中靈魂人物佘詩曼，憑視后級演技，將霸氣十足的「Man姐」一角演繹得淋漓盡致，令她在中港兩地再度人氣急升，網民亦紛紛力推佘詩曼在今屆無綫台慶頒獎禮上再奪「最佳女主角」，成為「3封視后」。

佘詩曼憑無綫劇《新聞女王》在中港兩地再度人氣急升。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼被讚哭戲有層次感，「Man姐」成為她另一個代表作。（影片截圖）

Man姐一角成為熱話。（IG@charmaine_sheh）

今次再次獲得觀眾喜愛和肯定，佘詩曼也非常開心和激動，經過大結局後一晚的沉澱，她在社交平台送上由副導演剪輯的3分多鐘幕後花絮片段，並發文答謝所有支持《新聞女王》的每一位，言語間充滿不捨之情，佘詩曼寫道：「2023年嘅九個月裏面，呢部戲拍咗三個月，只係播咗個半月，但係留低咗好多回憶，全部都係美好嘅，會記住你哋每一個嘅笑容同笑聲，願所有人都閃閃發光。最後送上由副導演剪輯嘅幕後花絮，多謝所有支持「新聞女王」嘅每一個你，祝2024更加精彩。」

佘詩曼在Instagram發表感受。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼在Instagram分享了一條由副導演剪輯的幕後花絮。（IG@charmaine_sheh ）

好多幕都令人留下深刻印象。（IG@charmaine_sheh）

Man姐處變不驚。（IG@charmaine_sheh）

劇中與譚俊彥有感情線。（IG@charmaine_sheh）

與馬國明是競爭對手。（IG@charmaine_sheh）

呢幕令觀眾看得非常入戲。（IG@charmaine_sheh）

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不少同劇後輩演員留言多謝佘詩曼，吳業坤：「u are the best !!」、林正峰：「多謝你帶俾我哋咁多美好嘅回憶，唔捨得」、倪嘉雯：「Miss u man姐」、郭千瑜：「love u man姐，多謝Man姐呢三個月嘅愛」、鄭衍峰：「多謝Man姐」、鄧美欣：「多謝你Man姐，我哋愛你！」等，也有不少網民期待開拍續集。

眾演員開心今次與佘詩曼合作。（IG@kwangorrrrrr）