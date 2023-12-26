57歲凍齡前TVB頂流拍片賀聖誕節　呢一幕網民爭啲以為係呂爵安

現年57歲的呂頌賢近年主力在內地發展，當年憑劇集《笑傲江湖》中「令狐沖」一角而紅極一時的他，雖然快將登「6」，但保養得宜，至今依然有型靚仔兼Fit爆，大受歡迎，除了工作邀約不斷外，他還投資有道，據知他與朋友在內地投資開設了7間素食餐廳，生意搞得有聲有色。

呂頌賢拍片祝大家聖誕節快樂。（小紅書截圖）

保養得非常好，一點都不想57歲。（小紅書截圖）

適逢昨日（25/12）是聖誕節，呂頌賢在社交平台分享了一條聖誕短片，並寫道：「感謝有你陪伴，寒冬也溫暖，在這裡祝大家，聖誕快樂，平安喜樂」。在15秒的短片中，呂頌賢親自上陣，並以霸氣總裁、斯文OPPA等多個造型示人，加上配樂，充滿聖誕氣氛。而最令人驚嘆的是，呂頌賢的樣子好像吃了防腐劑一樣，與年輕時期相比，完全沒有變過一樣，帥氣依然。網民搞笑說：「這樣的男人打包快遞給我到碗裡來」、「怎麼都沒老過？」、「根本就是韓劇oppa」。

彈琴這一幕，整個感覺與Edan激似。（小紅書截圖）

來多一個近鏡。（小紅書截圖）

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當中一幕，身穿恤衫、牛字褲的呂頌賢，戴上眼鏡在彈鋼琴的樣子，整個感覺激似男團MIRROR成員Edan呂爵安，有網民留言差點以為是Edan：「keep得勁好，彈鋼琴嗰幕爭啲以為係Edan」。其實一早已有網民覺得兩人似樣，笑指兩人湊巧都是姓「呂」，是否有親戚關係，而呂頌賢本尊早前出席活動時，也自爆連太太麥景婷都說他和Edan真的幾似樣，還說希望有機會與Edan演兩父子。難道真的同姓三分親？

呂頌賢笑指太太麥景婷也覺得他與Edan似樣。（微博＠麥景婷）

大家又覺得似唔似呢？（IG@edanlui）

驟眼睇真係有少少似。（IG@edanlui）

兩兄弟咁。（微博@呂頌賢）

有網民講笑爭啲認錯是Edan。（小紅書截圖）

按圖輯看看不老男神近況：

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TVB古早明星同粉絲聚會依然型到裂 內地坐擁7間素食餐廳有聲有色