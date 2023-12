性感女神鍾麗緹與首任丈夫Glen Ross所生的25歲大女張敏鈞(Yasmine),一向被外界指遺傳媽媽好身材及美貌,備受關注!她自從在 2021年奪得《溫哥華華裔小姐競選》亞軍後,頻頻經營IG大曬日常生活點滴,今日(26日)無預警在IG曬出化身性感聖誕女郎,以一件頭內衣示人,讓網民一飽眼福。

鍾麗緹長女Yasmine在 2021年奪得《溫哥華華裔小姐競選》亞軍後,頻頻經營IG大曬日常生活點滴。(IG@yasmineross_)

Yasmine遺傳父母多國血統,精緻五官極為出眾!(鍾麗緹IG圖片)

鍾麗緹大女全身掛著聖誕樹裝飾

Yasmine在IG以英文寫上聖誕祝福字句:「Did someone say sleigh? I was too nervous to post this last year, so 2023 merry Christmas!Only accepting spicy Christmas puns in the comments please and thank you!」照片中她配合聖誕節日氣氛,穿上一件頭內衣展現修長美腿,以及豐滿上圍,還有戴上聖誕帽,全身掛著聖誕樹裝飾,而最吸睛的地方她嘴唇邊品嚐士的糖誘人,吸睛到爆燈!

Yasmine在IG以英文寫上聖誕祝福字句。(IG@yasmineross_)