黃心穎聖誕現身睇Rubberband撐老公泥鯭　頭貼頭合照放閃

《RubberBand <Juntos> 音樂會》，昨晚假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行第二場演出。在頭場一直坐在Drum Set王座的泥鯭，昨晚特別應樂迷要求，走出T台與大家互動，心情看似特別興奮，原來太太黃心穎親身到場力撐，更在後台頭貼頭合照放閃。



由繆浩昌（6號）、馮庭正（阿正）、李兆偉（阿偉）、黎萬宏（泥鯭）組成的RubberBand，由平安夜（12月24日）起假九展舉行6場《RubberBand <Juntos> 音樂會》。

黃心穎上載聖誕夜RubberBand音樂會片段。（IG：@jacquelinebwong）

早在頭場演出後受訪時，泥鯭指太太會出席但拒透露是那一晚。原來心穎特別揀聖誕節正日為老公打氣。BOXING DAY早上心穎在IG上載RubberBand演唱會精華，以及在後台分別與丈夫泥鯭，以及眾隊員的合照。心穎與泥鯭頭貼頭合照笑得相當燦爛，留言：「Christmas well spent 😌每次都會錄呢一句. Thank you for the wonderful music.」

黃心穎入後台與泥鯭及RubberBand各成員合照。（IG：@jacquelinebwong）

黃心穎與泥鯭頭貼頭合照。（IG：@jacquelinebwong）

樂迷在聖誕夜與RubberBand一同度過，令6號非常感動，感謝大家的到來，並表示：「我哋第一次征服T型舞台，見到阿正、阿偉同Jason Kui都有走出嚟俾大家見下，但好似爭緊個，大家係咪好想見下呢位金頭佬呢？」染了一頭金白頭髮的泥鯭此時走到T台，6號問他在後面悶不悶，泥鯭即說：「唔悶，仲睇到好多嘢。今日第二場，琴（前）日完場之後，聽到有啲歌迷講，叫我出嚟多啲，成日得你哋3個，但係我走出嚟，你哋幫我打呀？但今（昨）日大家爭取到喇！」話雖如此，泥鯭說了數句後，6號便要他回去繼續打鼓，但泥鯭道：「我要唱歌呀！大家繼續爭取呀！」

泥鯭難得離開Drum Set王座，與RubberBand兄弟合唱。

泥鯭一行出嚟，6號見狀即細心為隊友整理服裝。

現場樂迷的熱烈喝求，終令泥鯭在尾聲時拿起結他，與隊友一起來個Acoustic演出。當泥鯭走到T台盡頭與6號會合時，6號突然跪低，為泥鯭摺褲腳，原來泥鯭為方便打鼓，將一邊褲腳捲起，6號見狀即細心為隊友整理服裝，場面十分窩心。泥鯭此時分享心聲道：「其實坐喺後面係好悶，而家成功爭取到啲兄弟俾我出嚟唱歌，但其實都係6號唱，不過我哋都有個傳統，喺做《呢度》音樂會嘅時候，我哋有個細台，同大家好近，我哋都好鍾意呢種感覺，希望今（昨）日聖誕夜將呢個感覺帶返俾大家。」然後RubberBand便唱出〈遊車河〉一曲，全場跟著拍和大合唱，台上台下打成一片，唱罷阿正、泥鯭及Jason Kui更興奮得向台下拋出毛巾，音樂會亦在氣氛高漲的一刻作結。

RubberBand演唱會氣氛高漲。