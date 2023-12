黃心穎聖誕現身睇Rubberband撐老公泥鯭　頭貼頭合照放閃

《RubberBand <Juntos> 音樂會》,昨晚假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行第二場演出。在頭場一直坐在Drum Set王座的泥鯭,昨晚特別應樂迷要求,走出T台與大家互動,心情看似特別興奮,原來太太黃心穎親身到場力撐,更在後台頭貼頭合照放閃。



由繆浩昌(6號)、馮庭正(阿正)、李兆偉(阿偉)、黎萬宏(泥鯭)組成的RubberBand,由平安夜(12月24日)起假九展舉行6場《RubberBand <Juntos> 音樂會》。

黃心穎上載聖誕夜RubberBand音樂會片段。(IG:@jacquelinebwong)

早在頭場演出後受訪時,泥鯭指太太會出席但拒透露是那一晚。原來心穎特別揀聖誕節正日為老公打氣。BOXING DAY早上心穎在IG上載RubberBand演唱會精華,以及在後台分別與丈夫泥鯭,以及眾隊員的合照。心穎與泥鯭頭貼頭合照笑得相當燦爛,留言:「Christmas well spent 😌每次都會錄呢一句. Thank you for the wonderful music.」

黃心穎入後台與泥鯭及RubberBand各成員合照。(IG:@jacquelinebwong)

黃心穎與泥鯭頭貼頭合照。(IG:@jacquelinebwong)

樂迷在聖誕夜與RubberBand一同度過,令6號非常感動,感謝大家的到來,並表示:「我哋第一次征服T型舞台,見到阿正、阿偉同Jason Kui都有走出嚟俾大家見下,但好似爭緊個,大家係咪好想見下呢位金頭佬呢?」染了一頭金白頭髮的泥鯭此時走到T台,6號問他在後面悶不悶,泥鯭即說:「唔悶,仲睇到好多嘢。今日第二場,琴(前)日完場之後,聽到有啲歌迷講,叫我出嚟多啲,成日得你哋3個,但係我走出嚟,你哋幫我打呀?但今(昨)日大家爭取到喇!」話雖如此,泥鯭說了數句後,6號便要他回去繼續打鼓,但泥鯭道:「我要唱歌呀!大家繼續爭取呀!」

泥鯭難得離開Drum Set王座,與RubberBand兄弟合唱。

泥鯭一行出嚟,6號見狀即細心為隊友整理服裝。

現場樂迷的熱烈喝求,終令泥鯭在尾聲時拿起結他,與隊友一起來個Acoustic演出。當泥鯭走到T台盡頭與6號會合時,6號突然跪低,為泥鯭摺褲腳,原來泥鯭為方便打鼓,將一邊褲腳捲起,6號見狀即細心為隊友整理服裝,場面十分窩心。泥鯭此時分享心聲道:「其實坐喺後面係好悶,而家成功爭取到啲兄弟俾我出嚟唱歌,但其實都係6號唱,不過我哋都有個傳統,喺做《呢度》音樂會嘅時候,我哋有個細台,同大家好近,我哋都好鍾意呢種感覺,希望今(昨)日聖誕夜將呢個感覺帶返俾大家。」然後RubberBand便唱出〈遊車河〉一曲,全場跟著拍和大合唱,台上台下打成一片,唱罷阿正、泥鯭及Jason Kui更興奮得向台下拋出毛巾,音樂會亦在氣氛高漲的一刻作結。

RubberBand演唱會氣氛高漲。