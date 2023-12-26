黎淑賢去世｜黎燕珊感覺到她最近有心事 哽咽：我真係接受唔到

據了解，黎淑賢淩晨時分與丈夫及朋友在北角雅景臺家中辦BBQ派對，當時她並無異樣。今午1時許，她被發現倒臥住所床上，廁所有燒過的炭。據悉，黎淑賢多年來受抑鬱症困擾，與家人感情無恙，事發前曾向家人發短訊道別，警方相信事件無可疑，列作自殺案處理。

1985亞洲小姐冠軍黎燕珊，與黎淑賢曾一同擔任，由歷屆「亞洲小姐競選」佳麗所組成的慈善機構「仁美清敘」的會長和副主席，二人多年以來都非是好朋友。正身在內地拍劇的黎燕珊，聽到好友黎淑賢離世的噩耗，感到完全難以接受，她哽咽表示：「點解會咁㗎？我真係接受唔到。我哋近年都同一班朋友好低調去做慈善活動，派物資畀基層家庭同小朋友，佢好多時都出錢又出力。」

黎淑賢和黎燕珊是多年好朋友。（黎淑賢IG）

黎燕珊講到平日和黎淑賢的交往時，說：「我哋會去佢屋企燒嘢食、傾吓偈，原本呢個聖誕節前約咗去學校做活動，不過因為太忙，我當日去唔到。我們一班朋友之前還鼓勵她考到珠寶鑑證最高分真係好叻女，我哋仲話要請佢食飯，可惜一直未約到。」黎燕珊表示黎淑賢是一個好有善心，又有義氣嘅好媽媽，對內對外照顧家庭都盡心盡力，不過人生豈可以盡如人意。黎燕珊透露最近感到黎淑賢有心事，原本也想搵機會和她傾心事，惟只留下唏噓及可惜，她說：「我真係唔知可以講乜，接受唔到，我只當她去外遊，希望她可以開心啲。」