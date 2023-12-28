專訪｜何榛綦@STRAYZ自認「戀愛腦」　自爆中學前男友係學霸

現年20歲的女團STRAYZ成員何榛綦（Natalie）參加《全民造星IV》打入20強為人認識，今年她宣布簽約公司，不再是獨立歌手身份。作為樂壇新人，榛綦今年連續推出兩首歌，近日推出單曲《旅程多得你守望》，以守護天使為主題，她談到一路走來不容易，幸得作為守護天使的家人朋友鼓勵陪伴，才能繼續向夢想進發。

女團STRAYZ成員何榛綦（Natalie）近日推出單曲《旅程多得你守望》。

榛綦大病初癒，休養了兩個禮拜才大致康復，她透露：「我之前患上咗免疫系統疾病，成身都出晒嘢，塊面都腫晒。」病魔折磨辛苦，也令她明白身邊家人朋友及粉絲的珍貴，榛綦憶述：「我啲朋友話，我會成為你入面嘅士兵幫你打敗病魔；啲Fans都話唔緊要啦，等你快啲好返，我哋唔急㗎，最緊要係身體好。其實係好窩心。」

Natalie透露早前患上咗免疫系統疾病，大病初癒。

榛綦壓力大便容易「亂諗嘢」，幸得身邊人鼓勵。她現於城市大學讀媒體傳播（Media and Communication），兩邊兼顧會否辛苦？她卻表示，已習慣了緊張生活節奏，會妥善安排時間表，榛綦說：「由細到大我都參加好多興趣班，好習慣緊密行程，所以大個一冇嘢做就周身唔自在。」其大學成續也保持水準，無須家人擔心。

Natalie直言壓力大便容易「亂諗嘢」，幸得身邊人鼓勵。

青春靚女又有才華，感情路上可有守護天使？談到愛情，榛綦即刻怕怕醜醜指，現階段打算事業及學業行先，自認「戀愛腦」的她擔心只掛住拍拖，堅拒被愛情沖昏頭腦，「擺咗愛情Over事業，This is No No。」。榛綦出街見到中學生拖手，回想起中學Puppy Love，她笑說：「而家街上見到中學生拖手拍拖好青春，而家大個咗，完全返唔到去嗰種感覺。大個見到真係好青春，見到着住校服，Oh My God！」

榛綦透露，中學前男友為學霸，並感謝對方帶挈她一齊成長。既然如此，她之後會否同樣想找一個能力較強的另一半？榛綦則以「做人唔好太多幻想」態度面對，年紀小小頭腦已相當清醒，她笑言：「而家冇呢個心思去諗呢啲嘢。人大咗呢，成日都話理想型，但我發現現實中係唔會搵到你嘅理想型，真係要求唔好太高。」

Natalie稱唔諗拍拖。

Natalie現於城大讀媒體傳播。

青春靚女。

場地提供：Mini hotel Causeway Bay

服裝提供：Mardi Mercredi