專訪｜何榛綦@STRAYZ自認「戀愛腦」　自爆中學前男友係學霸

現年20歲的女團STRAYZ成員何榛綦(Natalie)參加《全民造星IV》打入20強為人認識,今年她宣布簽約公司,不再是獨立歌手身份。作為樂壇新人,榛綦今年連續推出兩首歌,近日推出單曲《旅程多得你守望》,以守護天使為主題,她談到一路走來不容易,幸得作為守護天使的家人朋友鼓勵陪伴,才能繼續向夢想進發。

女團STRAYZ成員何榛綦(Natalie)近日推出單曲《旅程多得你守望》。

榛綦大病初癒,休養了兩個禮拜才大致康復,她透露:「我之前患上咗免疫系統疾病,成身都出晒嘢,塊面都腫晒。」病魔折磨辛苦,也令她明白身邊家人朋友及粉絲的珍貴,榛綦憶述:「我啲朋友話,我會成為你入面嘅士兵幫你打敗病魔;啲Fans都話唔緊要啦,等你快啲好返,我哋唔急㗎,最緊要係身體好。其實係好窩心。」

Natalie透露早前患上咗免疫系統疾病,大病初癒。

榛綦壓力大便容易「亂諗嘢」,幸得身邊人鼓勵。她現於城市大學讀媒體傳播(Media and Communication),兩邊兼顧會否辛苦?她卻表示,已習慣了緊張生活節奏,會妥善安排時間表,榛綦說:「由細到大我都參加好多興趣班,好習慣緊密行程,所以大個一冇嘢做就周身唔自在。」其大學成續也保持水準,無須家人擔心。

Natalie直言壓力大便容易「亂諗嘢」,幸得身邊人鼓勵。

青春靚女又有才華,感情路上可有守護天使?談到愛情,榛綦即刻怕怕醜醜指,現階段打算事業及學業行先,自認「戀愛腦」的她擔心只掛住拍拖,堅拒被愛情沖昏頭腦,「擺咗愛情Over事業,This is No No。」。榛綦出街見到中學生拖手,回想起中學Puppy Love,她笑說:「而家街上見到中學生拖手拍拖好青春,而家大個咗,完全返唔到去嗰種感覺。大個見到真係好青春,見到着住校服,Oh My God!」

榛綦透露,中學前男友為學霸,並感謝對方帶挈她一齊成長。既然如此,她之後會否同樣想找一個能力較強的另一半?榛綦則以「做人唔好太多幻想」態度面對,年紀小小頭腦已相當清醒,她笑言:「而家冇呢個心思去諗呢啲嘢。人大咗呢,成日都話理想型,但我發現現實中係唔會搵到你嘅理想型,真係要求唔好太高。」

Natalie稱唔諗拍拖。

Natalie現於城大讀媒體傳播。

青春靚女。

場地提供:Mini hotel Causeway Bay

服裝提供:Mardi Mercredi