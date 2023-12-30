莊思明納米單位放租逆市租金竟升5%　分享投資物業心得全靠一功臣

香港樓價近年不斷下跌，不少年前已入市的業主都蝕了好多錢，有些更是蝕住賣樓，叫苦連天，也不知道樓市何時才可以復甦。西營盤納米盤瑧蓺近年亦頻頻錄得蝕讓個案，不過近月住宅租務市場好轉，該屋苑的租金也有所上升。原來莊思明在瑧蓺持有一個開放式戶用來放租之用。日前就有市場消息指出，莊思明持有的該個單位以每月約港幣1.68萬元租出，成交呎租約77.8元，較4年前舊租金升約5%。翻查資料，莊思明於2017年底以588.6萬元一手價購入上述單位，以最新租金計算，租金回報約3.4厘。

莊思明與楊明齊為樂易玲慶生。(ig圖片)

據悉，莊思明持有的開放式單位為瑧蓺低層F室，實用面積216平方呎。資料又顯示，莊思明在去年疫情期間，曾減價至1.4萬元放租。至近日她以每月1.68萬元租出該單位，比該廈高層F室同類型單位的1.6萬月租更高。《香港01》訪問了莊思明了解，問到她是否持有其他物業，她說：「冇其他物業啦。(有冇咩投資心得可以分享一下？) 其實真係冇咩心得，我唔識呢啲嘢架，都係全靠有一個好經紀幫忙處理！哈哈，租客都係佢幫我搵的。 」問到她遲些與男友楊明結婚會否買樓築愛巢？對樓市後市有冇信心？莊思明表示：「暫時未有想買樓啦，遲啲睇定啲先考慮！現在要俾心機工作儲吓錢先！」

莊思明同楊明打風都打唔甩。(ig圖片)

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