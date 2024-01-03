孔孝真老公Kevin Oh為愛放棄美籍　結婚1年已低調入伍近照曝光

現年43歲的孔孝真（又譯孔曉振）與年紀比自己小10歲的歌手Kevin Oh（凱文吳）於去年10月結婚，早前孔孝真趁結婚1周年，終於首次公開了兩夫婦的正面合照，獲大批網民讚幸福滿瀉。昨日（2日）Kevin Oh的所屬公司，就在Instagram發表聲明指Kevin Oh已經放棄美國籍，並已低調在韓國入伍服兵役。

早前孔孝真趁結婚1周年，終於首次公開了兩夫婦的正面合照。（IG圖片）

近日有韓媒傳出Kevin Oh似乎已經低調入伍的消息，昨日（2日）其公司T cask娛樂正式宣布，身為韓裔美籍音樂人的Kevin Oh為了妻子孔孝真放棄美國籍，並已經於去年12月低調入伍，再次印證了兩人甜蜜的感情。T cask娛樂在聲明中表示：「這裏是 Kevin Oh 經紀公司 T cask 娛樂，向各位粉絲告知 Kevin Oh 入伍的消息，Kevin Oh 為了能在韓國擴張音樂領域，同時期望能夠與妻子安穩的在韓國生活，因此決定於去年 12 月入伍，身為大韓民國國民理所應當要服從義務，而 Kevin Oh 也希望粉絲能夠諒解沒能事先對外界透露消息，希望各位能在 Kevin Oh 服完兵役健康回歸前繼續支持他，本公司也會為了讓粉絲在 Kevin Oh 完成兵役前能繼續聽到好音樂，盡全力愛護及支援藝人，再次請求粉絲們的諒解，謝謝大家！」同時上載了Kevin Oh剪了超短髮的近照。

孔孝真老公Kevin Oh為愛放棄美籍，並已於上月低調入伍。（IG圖片）

孔孝真之前指上載過單人婚紗照。（IG圖片）