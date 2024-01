孔孝真老公Kevin Oh為愛放棄美籍　結婚1年已低調入伍近照曝光

現年43歲的孔孝真(又譯孔曉振)與年紀比自己小10歲的歌手Kevin Oh(凱文吳)於去年10月結婚,早前孔孝真趁結婚1周年,終於首次公開了兩夫婦的正面合照,獲大批網民讚幸福滿瀉。昨日(2日)Kevin Oh的所屬公司,就在Instagram發表聲明指Kevin Oh已經放棄美國籍,並已低調在韓國入伍服兵役。

早前孔孝真趁結婚1周年,終於首次公開了兩夫婦的正面合照。(IG圖片)

近日有韓媒傳出Kevin Oh似乎已經低調入伍的消息,昨日(2日)其公司T cask娛樂正式宣布,身為韓裔美籍音樂人的Kevin Oh為了妻子孔孝真放棄美國籍,並已經於去年12月低調入伍,再次印證了兩人甜蜜的感情。T cask娛樂在聲明中表示:「這裏是 Kevin Oh 經紀公司 T cask 娛樂,向各位粉絲告知 Kevin Oh 入伍的消息,Kevin Oh 為了能在韓國擴張音樂領域,同時期望能夠與妻子安穩的在韓國生活,因此決定於去年 12 月入伍,身為大韓民國國民理所應當要服從義務,而 Kevin Oh 也希望粉絲能夠諒解沒能事先對外界透露消息,希望各位能在 Kevin Oh 服完兵役健康回歸前繼續支持他,本公司也會為了讓粉絲在 Kevin Oh 完成兵役前能繼續聽到好音樂,盡全力愛護及支援藝人,再次請求粉絲們的諒解,謝謝大家!」同時上載了Kevin Oh剪了超短髮的近照。

孔孝真老公Kevin Oh為愛放棄美籍,並已於上月低調入伍。(IG圖片)

孔孝真之前指上載過單人婚紗照。(IG圖片)