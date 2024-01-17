萬千星輝2023｜劉佩玥飲恨最佳女配角　去年憑一事令演技獲肯定

無綫年度頒獎禮盛事《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項由高海寧憑住劇集《新聞女王》奪得，於《隱門》入面飾演鄧希宜一角的劉佩玥最終失落該獎。劉佩玥雖然未能贏得最佳女配獎項，但她在該劇中的演技備受讚賞，其中一集有一場戲是劉佩玥因為魯振順的離世而哭成淚人，與陳展鵬相愛的她，後來得知是陳展鵬迫死了魯振順後，她的演技便大爆發，瞬間變了極度憎恨陳展鵬，在警署認領魯振順的遺物時，一邊要流露傷心的感覺同時亦要展示對陳展鵬的憎恨，要演繹出如此複雜的情緒，可說是十分考驗演技的。

好傷心嘅劉佩玥。(《隱門》截圖)

其實劉佩玥的演技早已備受肯定，她去年於《萬千星輝頒獎禮2022》就「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，憑《美麗戰場》的角色李靜兒爆冷封后，擠身大馬視后之列，演技獲肯定。現年34歲的劉佩玥是2013年港姐季軍，當選入行後，初期在TVB的工作以主持為主，曾先後成為《安樂蝸》、《激優一族》及《Y Angle》固定主持。2014年6月，她首次參演無綫電視劇集《四個女仔三個Bar》，自始開始加入戲劇組拍劇。劉佩玥在《萬千星輝頒獎典禮2016》首度入圍「飛躍進步女藝員」，並憑《幕後玩家》首度入圍「最佳女配角」，今次已是她第5次獲提名最佳女配角獎項。

劉佩玥失落「飛躍進步獎」，但得馬來西亞視后，難怪直言冇諗過。(資料圖片)

劉佩玥今年行紅地氈靚相。(資料圖片)