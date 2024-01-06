巨星模範夫婦偶遇婚禮即興高歌贈慶　網民羡慕獲霍啟剛郭晶晶待遇

現年76歲的林子祥 （阿Lam）與62歲的老婆葉蒨文 （Sally）於2022年的音樂真人騷《聲生不息》以靚聲唱功大比拚，兩人的演出亦贏盡了讚賞，在內地人氣爆升。兩人在台上使出渾身解數鬥技，私底下夫妻倆卻是十分之恩愛，結婚至今28年依然甜蜜。兩人近年不時被偶遇，總之出雙入對，足證夫妻感情極好，羨煞旁人。

林子祥葉蒨文多來來一直十分恩愛（微博@葉蒨文)

日前有網民分享了一段短片，是林子祥與葉蒨文為一對素未謀面的新人高歌一曲送上結婚祝福。片段影住林子祥與葉蒨文正置身酒店從高處往下望，見到有一對新人正在戶外舉行婚禮，拍片者跟他們說：「嗱，呢度就有人結婚。」隨即葉蒨文便表示：「讓我們唱歌給他們聽。」說罷便與身旁的老公林子祥一起高歌，即場清唱出兩人的經典金曲《選擇》送給該對新人，他們唱得很有默契，葉蒨文更唱到破音，相當可愛。而兩人唱歌時，Sally一直從後伸手攬住老公，不經意的細節足見他們的確好恩愛。

Sally與老公林子祥。(葉蒨文微博)

此post一出即惹來網民熱議，紛紛留言表示好羨慕該對新人，大讚他們為新人祝上最好的禮物，而博主亦表示事後該對新人已得悉獲兩人送上一曲，十分驚喜。有網民就表示：「新人得到了霍啟剛和郭晶晶的待遇」，因為當年霍啟剛和郭晶晶結婚時，都是由林子祥 與葉蒨文在婚禮上為他們獻唱的。

兩人看見有一對新人結婚。(小紅書)

點擊睇他們為新人獻唱一曲：

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