胡渭康 - Love Returns 慈善演唱會 祝大家人人有愛 世界和平

為在香港成立已超過 50 年的「義務工作發展局」籌募經費,「胡渭康 - Love Returns 慈善演唱會」已於昨晚 (4 日) 在灣仔伊利沙伯體育館圓滿完成,現場座無虛席,保安局局長鄧炳強先生現身台上主持支票頒贈儀式;胡渭康的小虎隊戰友林利、好聲音的周吉佩和羅啟豪,以及二胡名師霍世潔均有到場支持。胡渭康先以一曲「漁舟唱晚」揭開了全晚演唱會的序幕,之後他說:「大家好,Happy new year,首先祝大家新年進步,心想事成,我最想大家一齊出力拍掌,唔係送比我,D 掌聲係送比現場每一個你,因為你哋嘅慈善心,將會幫助到一班有需要嘅人士,多謝你哋!既然大家warm up咗,就借你哋嘅掌聲多謝彭主席邀請我做今次演唱會啦,其實由彭主席帶領嘅韻律動力基金過往都積極協助籌辧各類音樂藝術活動,包括東區文化節 ,亦都係香港義工奬 2022 及2023 嘅贊助機構。當然仲係今晚胡渭康 Love Returns 慈善演唱會嘅呈獻人,多謝曬! 」在唱罷「奮鬥」一曲後他說其實夢想沒有分年齡,任何人都可以有夢,只要肯努力就一定有夢想成真的一日,然後便邀請了中年好聲音的 Benson 顏志恒和 Cris 魏嘉信到台上和大家見面,並三人一起合唱了「蚌的啟示」和「伴我啟航」,Benson 和 Cris 也表示小時候便已經聽胡渭康的歌,Benson 更說「伴我啟航」是他很喜歡的一首歌,但從沒有想過可以和原唱者胡渭康在台上合唱,感覺很夢幻,之後 Benson 和 Cris 便分別獨唱了「一首歌一個故事」 和「留言」。

胡渭康再度出場便以中曲西樂伴奏型式獻唱了「情義兩心堅」,及後以「吻別 X Take Me To Your Heart」表達出香港獨有中西文化交融的特色,他接著問現場觀眾知不知道第一首中文歌被改編成為英文歌是那一首歌?他以「玫瑰玫瑰我愛你」唱出了答案,而另一位嘉賓 Venus 支嚳儀出場以「玫瑰玫瑰我愛你」的英文版「Rose Rose,I Love You」和胡渭康在台上對唱,他倆唱罷此曲便在台上分享在外國生活的苦與樂,然後 Venus 便獨唱了當日參加中年好聲音的參賽歌 Mercy。

演唱會第三部份的主題是「愛」,胡渭康先唱了「囍帖街」、「為你鍾情」,之後他說:「只要我們有愛,一定可以感染別人,別人也會感受到!有一種愛我是從大師姐梅艷芳身上學回來,梅姐她對人好到不得了,對我們後輩更是無微不至,給我們機會,雖然梅姐離開我們已經 20年,但她留下的作品和精神一直也在我們心中,送給大家:抱緊眼前人。」接著文佩玲便出場和胡渭康合唱「笑看風雲變」,然後兩人分享新秀歌唱比賽時的種種回憶,因文佩玲當年是唱梅姐的「夢伴」而得到冠軍,她昨晚也獨唱了梅姐的另一首歌 Stand By Me ,希望大家互相支持互相鼓勵。

在「世界大愛」環節中,數十名小朋友和胡渭康合唱了 Amani,現場氣氛令人非常感動,他也希望不要再有戰爭;在唱罷鄭國江填詞的「願」後,胡渭康說:「有愛就有和平,有和平就人人都快樂,1980年嘅作品:願 ,呢一首歌嘅作詞人,其實佢都寫咗好多好作品比我,今晚佢都嚟咗,多謝鄭國江老師,呢首歌係新年唱係十分之適合,唱出大家嘅心願,係我送俾大家嘅新年禮物,祝大家 2024 年人人有愛,世界和平。我好鍾意呢句:頌讚和平,傳揚友愛,人人永遠相親愛,提到永遠同我相親愛一定係呢位老友,一知道我開騷唔理三七廿一就應承做我嘉賓,佢一定會令你令你令你令你跟住唱,請大家用最熱烈嘅掌聲歡迎 Rita 韋綺姍。」現場音樂即時響起「相逢何必曾相識」,之後胡渭康問 Rita 他今晚的表現可以有多少盞燈?Rita 回應說:「你有冇睇中年好聲音架?我係導師唔係評審,你問返肥媽同伍仲衡佢哋啦,不過佢哋又唔喺度,不如問現場觀眾,你哋比燈,如果覺得 William 表現好就著你手機盞燈啦。」全場即時出現了一片手機燈海,之後 Rita 在胡渭康伴唱下獻唱了 Greatest Love Of All 。胡渭康唱完「忍著淚說 Goodbye」後便回後台,現場 encore 聲不絕於耳,他再度到台上,先獻上一曲「頑童」,最後和一眾嘉賓以「那些年我們一起唱過的兒歌」 為全晚演唱會劃上完美句號。