Twins紅館連開14場傳解散　曾上《志雲飯局》透露合約期限

Twins本月21月起在紅館舉行14場《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會，打破過往紅館開騷記錄。最近有粉絲擔心Twins相隔九年連開14場，是因為組合即將會解散，而其實二人在2010年曾上《志雲飯局》被主持人陳志雲問到有關合約到期，蔡卓姸（阿Sa)及鍾欣潼（阿嬌）也有在節目中回答。

Twins紅館連開14場打破過往紅館開騷記錄，最近有粉絲擔心Twins即將會解散。（資料照片）

Twins上《志雲飯局》回應陳志雲有關合約到期問題

陳志雲向Twins提問：「你哋係咪一簽就簽10幾20年嗰種?」阿Sa立刻表示：「呢啲係‪商業嘅秘密。」陳志雲馬上回應：「但係上次(Joey)容祖兒都講咗。」阿Sa繼續傻笑回應：「Joey真係乜嘢都講！」阿嬌說：「有冇20年！」陳志雲回應阿嬌：「都係17年。」阿Sa坦白承認：「咁我哋冇咁多。」

陳志雲向Twins提問合約到期問題。（節目《志雲飯局》截圖）

阿Sa表示Twins就算退休都不會解散

根據以上訪問提及的時間點，訪問是在2010年進行，當時阿Sa回應沒有容祖兒17年合約那麼長，即是代表若今年的年份2024年統計，合約到期時間僅剩下不足三年時間。不過在這次訪問過後，Twins沒有接受訪問再提及合約的問題，有可能在過去的14年間保持低調維持‪商業的秘密，已經續約也說不定。

另外阿Sa較早前宣布第三次加場消息後，自爆曾有歌迷私訊她詢問有關解散的問題，她大方表示開第13場及第14場是「一生一世」的意思，並表示：「Twins就算退休都不會解散，我哋係一生一世好隊友，Twins spirit會長存。」