羅志祥「電臀」再現威力減　笑場扮跌搞氣氛並預告：下次回紅館

羅志祥（小豬）《EVOLUTION》世界巡迴演唱會香港站，昨晚（7/1）於亞洲博覽館圓滿結束。作為「桃色風波」復出後首次正式來港開騷，羅志祥全晚施展渾身解數，連番勁舞兼演繹多首經典情歌，絕無欺場，而且還與台下粉絲玩遊戲兼送禮物，全晚氣氛相當之高漲。

羅志祥相隔8年再踏亞博開騷人氣不減 3次90度鞠躬答謝粉絲

羅志祥全晚使出混身解數，絕無欺場。（陳順禎 攝）

羅志祥與台下粉絲玩遊戲搞氣氛，還自言懂通靈術。（陳順禎 攝）

相隔８年再正式來港開騷，羅志祥特別感觸，他說這次來港去了尖沙咀、銅鑼灣等地方四處逛一下，回到飯店他突然想到好像人生出道的第一個獎，就是在香港的《新城國語力頒獎禮》奪得，「今年就是我出道的29年，可能我的出道年紀，比現場一些觀眾的年紀還要大。我記得當時來香港出席頒獎典禮很開心，尤其我小時候看《翡翠歌星賀台慶》，看到劉德華、郭富城、黎明和鄭秀文等，嘩！心想長大要當明星，結果誤打誤撞就入了這一行。」之後他再次鞠躬多謝粉絲和觀眾，稱有大家他才可以繼續唱歌。

羅志祥在跳唱《有我在》時，居然老貓燒鬚，被舞蹈員搞到忍不住笑場，以致走音。（陳順禎 攝）

扮跌以笑遮醜。（陳順禎 攝）

羅志祥裝作打令他笑場的舞蹈員，害他失手。（陳順禎 攝）

搞完氣氛後即刻重新投入狀態。（陳順禎 攝）

更與女Dancer大跳辣身舞。（陳順禎 攝）

不過到跳唱《有我在》時，羅志祥居然老貓燒鬚，唱完第一段時，被舞蹈員搞到忍不住笑場以致走音，他還在台上扮跌搞氣氛，又裝作打該位舞蹈員害他失手，之後羅志祥叫觀眾當沒有看過，舞蹈員統統返回後台，他隨即回帶到上一首歌《愛不單行》尾段開始重頭再來一次。可以再看多次，粉絲當然無所謂，繼續「尖！叫！聲！」其後，換上紅色西裝的羅志祥再來多一波13多分鐘的串燒勁歌，唱到《精舞門》時，更再現「電臀」絕技，但看上去威力不及當年猛。

羅志祥之後再來一波13多分鐘的勁歌熱舞。（陳順禎 攝）

羅志祥「電臀」再現，全場氣氛高漲。（陳順禎 攝）

High爆！（陳順禎 攝）

為了冧粉絲，演唱會上還有送禮物環節，包括演唱會周邊產品、後台大合照，就連掃地機械人都有。之後，一身運動服打扮的羅志祥兌現承諾，走到觀眾席通道並繞場一周。期間羅志祥問一位男粉絲覺得他本人怎樣？後者由於國語發音不太標準，將「好帥」險說成「好衰」，非常搞笑。之後羅志祥邊唱邊沿途與粉絲擊掌、自拍作近距離接觸，幾乎場內每個位置的粉絲都照顧到，掀起全晚高潮。

羅志祥走到台下與粉絲近距離接觸。（陳順禎 攝）

與粉絲自拍又擊掌。（陳順禎 攝）

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演唱會尾聲，羅志祥與一眾舞蹈員一齊帶領觀眾跳唱《Twinkle》及《鬧翻天》，讓大家置身於大型歡樂派對一樣。玩得興奮的觀眾，完騷後遲遲不願離場狂嗌Encore，羅志祥千呼萬喚下再次現身，與全場觀眾跳唱《全城熱愛》為個唱畫上句號，最後他更高呼：「我們下次回紅館！」及細心叮囑粉絲回家要小心。演唱會於10點33分結束。

演唱會尾聲，羅志祥與一眾舞者一齊帶領觀眾跳唱《Twinkle》及《鬧翻天》。（陳順禎 攝）