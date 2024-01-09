肥媽李鼎打大佬｜肥媽爆唔同張智霖打牌原因　教游嘉欣嫁豪門秘訣

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的無綫飲食節目《肥媽李鼎打大佬》，明晚（10日）播出第6集，主題是「橫財必勝法」。

「小龍女」陳玉蓮被指中過很多次六合彩。

入行多年的肥媽、鼎爺細數圈中擁有橫財運藝人，談到「小龍女」陳玉蓮中過很多次六合彩，鼎爺說：「但佢做好多善事，呢啲叫行善積德。」鼎爺自言沒有橫財運：「我中過兩次獎，第一次中咗一圍酒，拔蘭地都蝕埋，第二次就大吉利是，我媽媽啱啱行咗，點知中咗一打毛巾（有排喊的意思）！」

鼎爺話自己冇咩橫財運。

肥媽目擊過向生贏咗一架名車。

鼎爺又指覺得薛家燕很有運：「我做咗47年，有個人佢年年都有份抽到獎，佢就係薛家燕，不論大細佢都有嘅。」肥媽則指著名經理人陳淑芬和著名電影出品人向華強同樣有運，更見證過向生在賭城拉斯維加斯贏了一台名車。

肥媽講到明唔會同張智霖打牌，因為對方好運到離譜！

肥媽講到明唔會同張智霖打牌，因為對方好運到離譜！

之後談到打牌睇人品，肥媽竟指不會跟張智霖打麻雀，但原因與其人品無關，她笑言：「佢牌品好到一流，一開就天胡，再嚟就十三么，唔係就嚦咕嚦咕，我話你傻㗎！邊個同你打呀，（佢）好好運㗎！」

游游問肥媽有冇發財秘笈，肥媽話帶佢去馬場識叻哥，仲大爆叻哥賭馬必勝秘訣。

游游問肥媽有冇發財秘笈，肥媽話帶佢去馬場識叻哥，仲大爆叻哥賭馬必勝秘訣。

接著三人再由麻雀枱講到入馬場，游嘉欣笑言想正財橫財一樣掂，肥媽聞言笑說：「咁我帶你去馬場打個轉，帶你識叻哥（陳百祥），包你贏馬！」肥媽更大爆叻哥賭馬必勝秘訣！肥媽續笑指游游有嫁富二代條件，唯獨是要惡補腦袋，她說：「嫁入豪門都有個特徵，就係唔會亂咁講嘢。」

肥媽直指成日亂講嘢嘅游游，嫁入豪門有阻滯。

肥媽直指成日亂講嘢嘅游游，嫁入豪門有阻滯。

至於鼎爺除了廚藝精湛，亦是圈中馬術高手；鼎爺坦言資深演員兼馬評人董驃是其偶像，即場炮製「可樂燜豬手」悼念驃叔的他，更分享了一段與驃叔相處的趣事。

鼎爺雖然識得睇馬，但佢就冇賭馬嘅習慣。