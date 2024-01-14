陳可辛拆遷區拍新戲　重現40年代上海風貌即變打卡聖地

陳可辛新戲《醬園弄》已開拍。（小紅書圖片）

日本導演是枝裕和亦有去探班。

王家衛執導電視劇《繁花》令上海黃河路成了打卡熱點，而同在上海嘅乍浦路近日亦十分火熱，甚至在小紅書上有多個打卡攻略。而乍浦路人氣急升的原因，是因為陳可辛新戲《醬園弄》在上址開拍，該地段嘅房屋原屬拆遷區，但陳可辛利用有限時間在乍浦路重現40年代上海風貌，較早前劇組人員修輯街景與招牌，而寫上「醬園」兩字嘅平房外牆，更火速變為打卡熱點 ，不過呢股「火」係幾日後，就已被劇組人員全部圍封，令不少想打卡嘅市民撲空。

乍浦路呢幅「醬園」牆成為打卡熱點。（小紅書圖片）

本身醬園係喺上海新昌路。

《醬園弄》改編自真人真事，是民國時期上海灘恐怖碎屍第一案，被殺男子名叫詹雲影，身材高大健碩，原本在典當行做二櫃，收入穩定，可惜有了錢之後濫賭成性，酗酒家暴，長期生活在痛苦中的妻子詹周氏不堪忍受，最終將其殺害，並大卸16塊，震驚全上海。事後，詹周氏對此供認不諱，適逢當時的上海女權主義盛行，婦女解放正是最流行和時髦的話題，就在她等待宣判時，一名女作家掀起輿論風潮，認為詹周氏的悲劇是數千年封建禮教「夫為妻綱」的惡果，是新時代女性爭取「男女平等人權」道路上的一次抗爭，「如果就此扼殺，女性解放的期盼將重新陷入茫茫黑暗而不可得……」，因此迫於輿論與民意，詹周氏遲遲未定罪，加之解放戰爭號角吹響，最後在上海解放後，她被解送到新疆，直到上世紀90年代才離世。

戲組重現40年代上海風貌。