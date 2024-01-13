昔日頂流視后賀藍寶石婚夫妻竟撞樣　以欲拒還迎高招數俘虜老公心

圈中有不少藝人夫妻結婚多年依然十分恩愛，他們在人前人後均非常甜蜜，當中有不少更是模範夫妻，令人羨慕。現年50歲的無綫視后蔡少芬與49歲的老公張晉就是其中一對。他們從拍拖到結婚這麼多年依然愛得甜蜜，二人育有兩女一子，一家五口十分幸福。昨日（12日）兩人就拍片慶祝結婚16周年紀念。

蔡少芬與張晉一家五口。(微博圖片)

該段短片寫上：「16年藍寶石婚。」並留言寫道：「16年，有你真好！」片中蔡少芬和老公張晉穿上中性情侶裝打扮，兩人無論髮型，衫褲鞋履，總之由頭到腳都襯到絕。鏡頭最初影住張晉的背影，當他擰轉頭時，側面慢慢切換成蔡少芬，過程絲滑流暢且零違和感，兩人真的極有夫妻相，愈來愈似樣。他們緊緊摟在一起，既甜蜜又溫馨，且一樣流露出幸福滿足的笑容，完美演繹了雙方奔赴的愛情。網民都紛紛留言表示好羨慕他們如此恩愛。有網民又重提昔日張晉追蔡少芬，慘被女方兩度拒絕，且使出欲拒還迎的招數俘虜他的心。張晉曾在節目中大爆蔡少芬：「一直拒絕我一直找我玩。」令他陷入「死循環」。

好恩愛。(微博圖片)

蔡少芬與老公張晉以及三名寶貝仔女。(蔡少芬微博)

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