亞洲超星團｜文佐匡IG翻唱盧廣仲情歌　展現抒情一面大獲好評

無綫(TVB)與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》現正播得如火如荼,65位來自內地、香港、台灣、日本及韓國等地的超星練習生在節目中施展渾身解數,爭取突圍。其中憑《聲夢傳奇2》為人熟悉的香港代表文佐匡(Sean),在播出的最新一集表現耀眼,與隊友丁子朗、余宗遙(Dez)、區珀豪、黃昇大、王坤演出《活着 Viva》時,大晒Rap功,令人刮目相看。

昨晚(13日)播出的最新一集中,Sean終於有機會表現擅長的Rap功本色,發揮淋漓盡致,連評判之一的農夫都不禁指他終於享受到舞台,而Sean與隊友的演出,亦掀起全場氣氛,令觀眾看得十分投入,大獲好評。

其實Sean除了有型爆Rap一面之外,原來他唱抒情歌也有一手。日前Sean在Instagram分享一段文青王子盧廣仲《刻在我心底的名字》的Cover,用心浪漫演唱冧爆粉絲,展現出深情一面。

首次錄Cover唱抒情歌的Sean,態度謙虛,自言唱歌並非強項,但他會繼續努力,認真值得稱讚,他留言說:「第一次錄Cover,揀咗一首我最鍾意嘅歌之一。雖然唱歌唔係我嘅強項,但係我會繼續努力,繼續錄更多嘅Cover俾大家聽,希望大家鍾意啦!如果大家想聽我cover啲咩歌或者rap,都可以留言俾我㗎,最重要like & share!🙌🏻」

粉絲紛紛留言支持Sean,為偶像打氣,「開始有D欣賞你,原來你唔止rap得~」、「你是我永遠的多才多藝的人」、「繼續唱多D cover呀Sean! Keep it up」、「Sean’s youtube career is starting」、「搞咩啊 呢個都係我最鍾意嘅歌之一 聽哭了」。